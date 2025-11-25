Το τελευταίο «αντίο» στον πατέρα του Νίκου Χαρδαλιά - Πλήθος κόσμου στην κηδεία

Μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στελέχη της κυβέρνησης και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν το παρών στο τελευταίο «αντίο» στον πατέρα του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, Γιώργο. Η κηδεία έγινε σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Καρέα.

Μεταξύ άλλων, παρέστησαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης.

Μετά την εξόδιο ακολουθία η οικογένειά του συνόδευσε τη σορό στην Αμφιλοχία, όπου εκεί στο Κοιμητήριο της πόλης, δίπλα στην Εκκλησία του Ταξιάρχη θα πραγματοποιηθεί η ταφή του, στις 4 το απόγευμα, όπως άλλωστε ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς είχε αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media, «ο πατέρας μας ήθελε να ταφεί δίπλα στον πατέρα του και παππού μας Νίκο και να ξεκουραστεί στην γη της Αιτωλοακαρνανίας που τόσο αγάπησε από τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια».