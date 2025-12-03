«Περίεργο» λέει ο Καλλιακμάνης για το νεκρό ζευγάρι στο Κερατσίνι - «Μήπως υπάρχει κάτι άλλο;»

Θλίψη έχει προκαλέσει η οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο Κερατσίνι, όπου ένα ζευγάρι ηλικιωμένων πέθανε σχεδόν ταυτόχρονα και πλάι πλάι, ενώ λίγο καιρό πριν είχαν χάσει τον γιο τους. Ο θάνατος και των δύο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, προκλήθηκε από ισχαιμικό επεισόδιο του μυοκαρδίου.



Πάντως, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, θεωρεί πως η συγκεκριμένη υπόθεση χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. «Εγώ λέω περίεργο. Το άκουσα σήμερα, προσπάθησα να μάθω πληροφορίες… Πώς μπορεί να πέθανε ένας άνθρωπος –μπορεί και να γίνει, ναι– βρήκε τον θάνατο από ανακοπή και μετά η γυναίκα του… Εγώ πάντα ως αστυνομικός τα βλέπω τα πράγματα και από μία άλλη οπτική γωνία.



Αυτό που φαίνεται είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν από τη ζωή από ανακοπή και οι δύο. Πρώτα ο παππούς έπεσε και δεν μπορούσε η γιαγιά να τον τραβήξει και από την προσπάθεια και από τη στεναχώρια, γιατί είχαν χάσει και το παιδί τους πριν έναν χρόνο… Όμως πρέπει να ερευνηθεί καλύτερα μήπως υπάρχει κάτι άλλο, γιατί δύο άνθρωποι τώρα από ανακοπή μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα; Δεν είναι αδύνατο να συμβεί ούτε ξέρω κάτι, γιατί δεν πήγα εκεί να δω ούτε έχω όλα τα δεδομένα, αλλά πρέπει να το δούμε. Υπάρχουν κάποιες συμπτώσεις που πρέπει να ελεγχθούν καλύτερα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα συνέβησαν το πρωί του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, όταν ο εγγονός επισκέφτηκε τους παππούδες του, όπως συνήθιζε να κάνει. Στο μπαλκόνι του σπιτιού τους ήταν ξαπλωμένοι πλάι πλάι ο παππούς και η γιαγιά του, χωρίς τις αισθήσεις τους.



«Με πήρε τηλέφωνο ο εγγονός του παππού και της γιαγιάς. Βρήκε νεκρούς τον παππού του και τη γιαγιά του έξω από το σπίτι. Ο παππούς ήταν ανάσκελα και η γιαγιά ήταν μπρούμυτα και προς τα μέσα, προς το σπίτι, με την πόρτα της κουζίνας ανοιχτή», λέει γειτόνισσα του ζευγαριού στο Live News.

«Εγώ είχα πάει να του πάω ψωμί. Την προηγούμενη ημέρα τους είχε δει και η μητέρα μου, η νύφη τους, και τίποτα… πέθανε ο γιος τους, ο πατέρας μου, στα χέρια μου, μπροστά στα μάτια τους και εντάξει, οι άνθρωποι τώρα τελευταία ήταν σε δύσκολη κατάσταση», είπε ο νεαρός.



Γείτονας του ζευγαριού, ανέφερε στην εκπομπή: «Χάσανε έναν γιο πριν από δύο χρόνια από καρδιά και είχαν καταπέσει. Ο ένας έπεσε και μετά πήγε και βοήθησε ο άλλος. Τους βρήκαν ταυτόχρονα και τους δύο. Τον τελευταίο χρόνο, που πέθανε ο γιος επειδή ήταν συνέχεια μαζί τους, μάλλον από αυτό τώρα είχαν καταπέσει πολύ».

