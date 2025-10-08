Αλεξανδρούπολη: Στη φυλακή οι 12 Τούρκοι που συνελήφθησαν στον Έβρο με βαρύ οπλισμό

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη (8/10) η διαδικασία απολογίας των 12 Τούρκων στην Αλεξανδρούπουλή, με το σύνολο των κατηγορούμενων να κρίνονται προφυλακιστέοι για παράνομη είσοδο στη χώρα, καθώς και εισαγωγή, μεταφορά και κατοχή όπλων (147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες).

Σημειώνεται πως σύμφωνα με συνηγόρους υπεράσπισης των παράνομα εισερχομένων στη χώρα μέσω του ποταμού Έβρου όλοι οι συλληφθέντες αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με τον εν λόγω οπλισμό.

Το βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση του ελληνικού FBI

Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στον Έβρο που οδήγησε στη σύλληψη 13 Τούρκων (πρόκειται για επτά άνδρες και έξι γυναίκες) οι οποίοι διασχίζοντας τον ποταμό προσπάθησαν να περάσουν παράνομα εκατοντάδες όπλα, με τις ελληνικές αρχές να προσπαθούν πλέον να χαρτογραφήσουν την διαδρομή που ακολούθησαν καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι τα όπλα προορίζονταν για παράδοση σε οργανωμένα κυκλώματα εντός και εκτός Ελλάδας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/10), κοντά στο χωριό Τυχερό, κατά μήκος της ελληνοτουρκικής οριογραμμής στον Έβρο. Όπως φαίνεται στο βίντεο οι συνοριοφύλακες αρχικά διατάζουν τους Τούρκους να γονατίσουν και να σηκώσουν τα χέρια ψηλά, μπροστά στους σάκους που περιείχαν 147 πιστόλια, 910 γεμιστήρες, εξαρτήματα και τμήματα όπλων.

Στη συνέχεια, όπως καταγράφεται στο βίντεο που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, τους καλούν να πλησιάσουν, δευτερόλεπτα αργότερα τους περνούν χειροπέδες.