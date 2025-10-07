Έβρος: Στη φυλακή έξι από τους 11 Τούρκους - Είχαν συλληφθεί να περνάνε εκατοντάδες όπλα στην Ελλάδα

Έξι από τους έντεκα Τούρκους υπηκόους που συνελήφθησαν με 147 πιστόλια, 191 γεμιστήρες και πλήθος εξαρτημάτων όπλων κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή Αλεξανδρούπολης.

Η υπόθεση, που αποκαλύφθηκε στην περιοχή Αντλιοστάσιο του Τυχερού, θεωρείται από τις σοβαρότερες των τελευταίων ετών στον Έβρο, καθώς συνδέεται πιθανότατα με διεθνές κύκλωμα διακίνησης οπλισμού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας πpameevro.gr, οι έντεκα κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους τέσσερις γυναίκες, πέντε άνδρες, ένα βρέφος και ένα αγοράκι κάτω των 12 ετών, βρέθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης για μια υπόθεση με σαφές οικογενειακό προφίλ αλλά βαριές ποινικές προεκτάσεις.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συμμετοχή ή συνέργεια σε εγκληματική οργάνωση, παράνομη είσοδο στη χώρα, και για τον χειριστή του πλωτού μέσου, διακίνηση μεταναστών.

Κατά τις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι δεν γνώριζαν το περιεχόμενο των δεμάτων που μετέφεραν, λέγοντας πως τους είχε δοθεί εντολή να τα παραδώσουν σε άγνωστο άτομο στην ελληνική πλευρά του ποταμού Έβρου.

«Μας είπαν να παραδώσουμε το φορτίο , δεν ξέραμε τι περιείχε», φέρεται να δήλωσαν.

Πώς εντοπίστηκαν – Ο ρόλος των ελληνικών αρχών

Η μεταφορά του φορτίου έγινε μέσω του ποταμού Έβρου, με πλωτό μέσο που εντόπισαν οι ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. και της Αντιτρομοκρατικής.

Τα ευρήματα , κυρίως όπλα τύπου Glock και CZ , έχουν σταλεί για βαλλιστική εξέταση, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι προορίζονταν για παράδοση σε οργανωμένα κυκλώματα εντός και εκτός Ελλάδας.

Συνεχίζονται οι έρευνες – Συνεργασία με Europol

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ σε συνεργασία με την Europol οι ελληνικές αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των όπλων και τα πιθανά παρακλάδια του κυκλώματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. χαρακτηρίζουν την υπόθεση «εξαιρετικά σοβαρή», καθώς αποκαλύπτει ότι τα παράνομα δίκτυα διακίνησης στον Έβρο δεν περιορίζονται πλέον στη μεταφορά ανθρώπων, αλλά στρέφονται και στο λαθρεμπόριο οπλισμού.