Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της σύλληψης των 13 Τούρκων στον Έβρο με τα 147 όπλα - Προφυλακίστηκαν οι έξι

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στον Έβρο που οδήγησε στη σύλληψη 13 Τούρκων (πρόκειται για επτά άνδρες και έξι γυναίκες) οι οποίοι διασχίζοντας τον ποταμό προσπάθησαν να περάσουν παράνομα εκατοντάδες όπλα, με τις ελληνικές αρχές να προσπαθούν πλέον να χαρτογραφήσουν την διαδρομή που ακολούθησαν καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι τα όπλα προορίζονταν για παράδοση σε οργανωμένα κυκλώματα εντός και εκτός Ελλάδας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/10), κοντά στο χωριό Τυχερό, κατά μήκος της ελληνοτουρκικής οριογραμμής στον Έβρο. Όπως φαίνεται στο βίντεο οι συνοριοφύλακες αρχικά διατάζουν τους Τούρκους να γονατίσουν και να σηκώσουν τα χέρια ψηλά, μπροστά στους σάκους που περιείχαν 147 πιστόλια, 910 γεμιστήρες, εξαρτήματα και τμήματα όπλων.

Στη συνέχεια, όπως καταγράφεται στο βίντεο που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, τους καλούν να πλησιάσουν, δευτερόλεπτα αργότερα τους περνούν χειροπέδες.

Δείτε το βίντεο:

Προφυλακίστηκαν οι έξι

Υπενθυμίζεται ότι με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, οι έξι εκ των 13 κρίθηκαν προφυλακιστέοι, καθώς προσπάθησαν να μπουν παράνομα στη χώρα, μεταφέροντας στις αποσκευές τους 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες.

Οι συλληφθέντες εξακολουθούν να αρνούνται τις κατηγορίες δηλώνοντας πως στην Τουρκία τους έδωσαν τους σάκους να τους μεταφέρουν σε ελληνικό έδαφος χωρίς να γνωρίζουν κάτι περισσότερο.



Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν μετά την απόφαση της προφυλάκισης οι τρεις συνήγοροι τριών εκ των συλληφθέντων το κατηγορητήριο είναι η παράνομη είσοδος στη χώρα, η εισαγωγή, κατοχή και μεταφορά όπλων. Οι υπόλοιποι επτά αναμένεται να απολογηθούν αύριο ενώπιον του ανακριτή, αντιμετωπίζοντας τις ίδιες βαριές κατηγορίες.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. χαρακτηρίζουν την υπόθεση «εξαιρετικά σοβαρή», καθώς αποκαλύπτει ότι τα παράνομα δίκτυα διακίνησης στον Έβρο δεν περιορίζονται πλέον στη μεταφορά ανθρώπων, αλλά στρέφονται και στο λαθρεμπόριο οπλισμού.