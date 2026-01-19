H επίσημη πρώτη του Κυριάκου Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup

Σε ένα ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η ευρωπαϊκή ενότητα, ο διάλογος και ο στενός συντονισμός αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την προάσπιση της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου. Το μήνυμα αυτό έστειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης , προσερχόμενος στην πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του.

Σαφές μήνυμα υπέρ της ευρωπαϊκής ενότητας έστειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην πρώτη του συνεδρίαση ως πρόεδρος του Eurogroup pic.twitter.com/gtXK3rMauE — Flash.gr (@flashgrofficial) January 19, 2026

Ο πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε τη σύγκλιση των χωρών της Ευρωζώνης σε βασικές προτεραιότητες, όπως η Ένωση Επενδύσεων, η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, η ενίσχυση των δημοσιονομικών θεμελίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προώθηση του ψηφιακού ευρώ. Όπως επισήμανε, το κρίσιμο ζητούμενο για το 2026 δεν είναι οι διακηρύξεις, αλλά τα απτά και γρήγορα αποτελέσματα.

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενόψει των πρώτων συνεδριάσεων του Eurogroup και του Ecofin για το νέο έτος, που πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο αντίστοιχα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η διεύρυνση της Ευρωζώνης, με την επίσημη ένταξη της Βουλγαρίας από τις αρχές του έτους, καθώς και η διαδικασία επιλογής νέου Αντιπροέδρου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς η θητεία του Λουίς ντε Γκίντος ολοκληρώνεται στα τέλη Μαΐου.

Παράλληλα, στη βελγική πρωτεύουσα βρίσκεται και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο οποίος θα εκπροσωπεί εφεξής την Ελλάδα στις συνεδριάσεις του Eurogroup.

Η ατζέντα του Eurogroup

Οι υπουργοί Οικονομικών αναμένεται να καλωσορίσουν επισήμως τη Βουλγαρία στην πρώτη της συμμετοχή στο Eurogroup, να συζητήσουν τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωζώνης για το 2026 και να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των πρόσφατων συνεδριάσεων του G7, καθώς και για τους στόχους της νέας γαλλικής Προεδρίας.

Τι θα συζητηθεί στο ECOFIN

Στη συνεδρίαση του ECOFIN στις 20 Ιανουαρίου, οι υπουργοί Οικονομικών θα ενημερωθούν από την Κυπριακή Προεδρία για σειρά κρίσιμων θεμάτων. Στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την Ένωση Κεφαλαιαγορών και την Τραπεζική Ένωση. Στο πεδίο του προϋπολογισμού της ΕΕ, θα προετοιμαστεί η Σύσταση του Συμβουλίου προς την Κομισιόν για την εφαρμογή του προϋπολογισμού του 2024 και τις κατευθυντήριες γραμμές του 2027.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη φορολογία, με πρωτοβουλίες για φορολογική απλούστευση και αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού, στον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης, αλλά και στην ολοκλήρωση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.



Στο ίδιο πλαίσιο, το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τα συμπεράσματα της Έκθεσης Μηχανισμού Επαγρύπνησης, που σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ενώ θα ανταλλαγούν απόψεις και για τον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία. Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη συμφωνηθεί η χορήγηση δανείου 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο για την περίοδο 2026-2027, με εγγύηση τον προϋπολογισμό της Ένωσης.