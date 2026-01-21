Πιερρακάκης: Βίντεο από τις πρώτες ώρες στο Eurogroup – Το μήνυμα συνεργασίας

Με μια λιτή αλλά σαφή ανάρτηση στα social media, ο νέος πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης επέλεξε να δώσει τον τόνο της θητείας του από την πρώτη στιγμή. Οι εικόνες από συναντήσεις και διαδρόμους εξουσίας συνοδεύονται από τη φράση «πολλές προκλήσεις, κοινή βούληση για συνεργασία», αποφεύγοντας θριαμβολογίες.

Στις Βρυξέλλες, για πρώτη φορά ως πρόεδρος του #Eurogroup. Πολλές προκλήσεις, κοινή βούληση για συνεργασία. pic.twitter.com/Bav16WLHJE — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) January 21, 2026

Σε μια δύσκολη συγκυρία για την Ευρωζώνη

Η ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup , έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων για τις οικονομίες της Ευρωζώνης. Το υψηλό κόστος ζωής, η επιβράδυνση της ανάπτυξης, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες και οι συζητήσεις για το μέλλον των δημοσιονομικών κανόνων συνθέτουν ένα σύνθετο σκηνικό.



Η επιλογή των social media ως πρώτου «βήματος» δεν είναι τυχαία. Δείχνει πρόθεση διαφάνειας και άμεσης επικοινωνίας, αλλά και συνείδηση ότι ο ρόλος του προέδρου απαιτεί ισορροπίες και συναινέσεις, όχι προσωπικές ατζέντες.

Ο ρόλος-κλειδί του προέδρου

Στο παρασκήνιο, οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Γεφύρωση διαφορών μεταξύ κρατών-μελών, διαχείριση κρίσεων και διαμόρφωση κοινού βηματισμού σε κρίσιμες αποφάσεις. Η αναφορά στις «πολλές προκλήσεις» λειτουργεί ως ρεαλιστική αποτύπωση της επόμενης ημέρας.

Το μήνυμα της επόμενης ημέρας

Η θητεία ξεκινά με την Ευρωζώνη σε κομβικό σημείο. Το αν η «κοινή βούληση για συνεργασία» θα μετατραπεί σε απτές πολιτικές αποφάσεις, είναι το στοίχημα που συνοδεύει από την πρώτη κιόλας ανάρτηση τον νέο πρόεδρο του Eurogroup.