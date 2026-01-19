Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: «Πρέπει να επιστρέψουμε σε έναν δρόμο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης»

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρθηκε στην ανάγκη για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της πρώτης του προεδρίας στην συνεδρίαση του Eurogroup, επισημαίνοντας ότι η Ευρωζώνη πρέπει να επαναφέρει το δρόμο της ανάπτυξης, παρά τις προκλήσεις του παγκόσμιου και γεωπολιτικού πλαισίου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι η αποστολή του Eurogroup είναι να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα και σταθερότητα της ευρωζώνης. «Η ανθεκτικότητα μόνη της δεν αρκεί. Πρέπει να επιστρέψουμε σε έναν δρόμο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Ευρωζώνη δεσμεύεται να εφαρμόσει τις προτεραιότητες και τις συστάσεις που θα συμφωνηθούν τον επόμενο μήνα.

Μια ιδιαίτερη στιγμή της συνεδρίασης ήταν όταν ο πρόεδρος παρέλαβε από τον Υπουργό Οικονομικών της Βουλγαρίας το σετ νομισμάτων που διατέθηκαν στη χώρα μετά την ένταξή της στο ευρώ. Παράλληλα, ανακοίνωσε την εκλογή του Διοικητή της Κροατικής Εθνικής Τράπεζας, Μπόρις Βούιτσιτς, για την κενή θέση Αντιπροέδρου της ΕΚΤ.

Ο κ. Πιερρακάκης δέχτηκε θερμά συγχαρητήρια από τον Πιέρ Γκραμένα, Διευθυντή του Μηχανισμού Ευρωπαϊκής Σταθερότητας, για την εξαιρετική προεδρία του Eurogroup και τις παραγωγικές συζητήσεις που οδήγησαν σε θετικά αποτελέσματα για το μέλλον της Ευρωζώνης.