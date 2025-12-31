Οικονομία Κυριάκος Πιερρακάκης Βουλγαρία Ευρώ ευρωζώνη Ευρωπαϊκή Ένωση Eurogroup

Πιερρακάκης: Η ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ ενισχύει τα κοινά οικονομικά θεμέλια της ΕΕ

Τι αναφέρει στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο νέος πρόεδρος του Eurogroup.

Φωταγώγηση του κεντρικού κτιρίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στη Φρανκφούρτη, στις 30 Δεκεμβρίου 2025. με το μήνυμα «Καλώς ήρθες Βουλγαρία» για να σηματοδοτήσει την ένταξη της χώρας στη ζώνη του ευρώ (Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ EPA/RONALD WITTEK)
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη από την 1η Ιανουαρίου 2026 χαιρετίζει με ανάρτησή του ο νέος πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδος, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Καλωσορίζω θερμά την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η Βουλγαρία πρόκειται να γίνει το 21ο μέλος της Ευρωζώνης», αναφέρει στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο κ. Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η ενσωμάτωση της Βουλγαρίας έρχεται χάρη στην διαρκή προσπάθεια της χώρας και σε μεταρρυθμίσεις.

Ο πρόεδρος του Eurogroup τονίζει ότι αυτό η ένταξη της Βουλγαρίας ως νέου κράτους-μέλους στη ζώνη του ευρώ «ενισχύει το κοινό μας νόμισμα και τα κοινά οικονομικά θεμέλια της Ένωσης σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη».

Η ανάρτηση και το μήνυμα του κ. Πιερρακάκη:

