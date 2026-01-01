Και επίσημα σε εποχή ευρώ η Βουλγαρία - Ιστορική αλλαγή με προσδοκίες και φόβους

Η Βουλγαρία γύρισε σελίδα τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (1/1), υιοθετώντας επίσημα το ευρώ και μπαίνοντας στο κλαμπ των 21 χωρών που χρησιμοποιούν το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η χώρα των Βαλκανίων, μέλος της ΕΕ από το 2007, αποχαιρέτησε το λεβ, το εθνικό της νόμισμα από τα τέλη του 19ου αιώνα, με την κυβέρνηση να ελπίζει σε στενότερη οικονομική σύνδεση με την ευρωζώνη, αλλά με την κοινωνία να εμφανίζεται διχασμένη, εν μέσω πολιτικής αστάθειας και φόβων για νέο κύμα ακρίβειας.

Η συμβολική κίνηση χιλιάδων Βούλγαρων

Χιλιάδες πολίτες αψήφησαν τις πολικές θερμοκρασίες και κατέκλυσαν το κέντρο της Σόφιας για την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη συναυλία μπροστά από το πρώην Βασιλικό Παλάτι. Το σκηνικό ήταν συμβολικό: ρολόι αντίστροφης μέτρησης στην Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας και προβολές κερμάτων ευρώ στο κτίριο, τη στιγμή της αλλαγής.

Reuters

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα, ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ χαρακτήρισε την υιοθέτηση του ευρώ «τελευταίο στάδιο της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης» της χώρας, εκφράζοντας όμως τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν διεξήχθη δημοψήφισμα. Μίλησε για «βαθύ χάσμα» ανάμεσα στην πολιτική τάξη και τους πολίτες, την ώρα που οι μαζικές διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς οδήγησαν, στα μέσα Δεκεμβρίου, στην πτώση της κυβέρνησης συνασπισμού και στην προκήρυξη νέων εκλογών, των όγδοων μέσα σε πέντε χρόνια.

Έντονες ανησυχίες για εμφάνιση πληθωρισμού

Η ισοτιμία ευρώ-λεβ παραμένει σταθερή στο 1 προς 1,9558 από το 2006, ωστόσο οι ανησυχίες για πληθωρισμό παραμένουν έντονες, με τις τιμές τροφίμων να καταγράφουν αύξηση 5% τον Νοέμβριο σε ετήσια βάση.

Οι βουλγαρικές αρχές επιχειρούν να καθησυχάσουν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η είσοδος στην ευρωζώνη θα ενισχύσει την οικονομία και θα θωρακίσει τη χώρα γεωπολιτικά. «Το ευρώ δεν είναι απλώς ένα νόμισμα, είναι απόδειξη ότι ανήκεις σε έναν χώρο κοινών κανόνων και εμπιστοσύνης», τόνισε ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, Ντίμιταρ Ράντεφ.

Reuters

Για «συγκεκριμένα οφέλη» μιλά η φον ντερ Λάιεν

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία μίλησε για «συγκεκριμένα οφέλη» για πολίτες και επιχειρήσεις, από τα ταξίδια μέχρι το εμπόριο και τη διαφάνεια των τιμών.

Παρά τις ουρές και τις δυσκολίες εξεύρεσης ευρώ τις τελευταίες ώρες πριν την αλλαγή, τα λέβα θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτά έως το τέλος Ιανουαρίου, δοκιμάζοντας την αντοχή εμπόρων και καταναλωτών.

Μετά την Κροατία το 2023, η Βουλγαρία γίνεται το πιο πρόσφατο μέλος της ευρωζώνης. Πλέον, περισσότεροι από 357 εκατομμύρια Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν το ευρώ, σε ένα εγχείρημα που για τη Σόφια σηματοδοτεί ταυτόχρονα ελπίδα, ρίσκο και μια ξεκάθαρη γεωπολιτική επιλογή.