Πιερρακάκης: «Οι πολίτες θέλουν να βλέπουν την Ευρώπη να κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα»

«Οι πολίτες θέλουν να βλέπουν την Ευρώπη να κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα», τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη το βράδυ της Τρίτης (20/1). Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin, που έλαβαν χώρα «υπό το φως των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων».



Μιλώντας για τη Γροιλανδία, είπε πως αφορά τους πολίτες της Δανίας και της Γροιλανδίας αλλά «ως Ευρωπαίοι έχουμε συγκεκριμένα σημεία αναφοράς: το Διεθνές Δίκαιο, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα». Συμπλήρωσε πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστεί τόσο ο διάλογος όσο και να υπάρχει ενότητα και συντονισμός όλων των ευρωπαϊκών χωρών.



Συνέχισε λέγοντας: «Η επένδυση στην άμυνα είναι κάτι το οποίο πρέπει συνολικά να κάνουμε ως Ευρωπαίοι. Πρέπει να επενδύσουμε στην αμυντική βιομηχανία. Στην Ελλάδα, είχαμε πάντα υψηλότερα επίπεδα τέτοιων επενδύσεων, λόγω της φύσης των στρατηγικών μας προκλήσεων. Αλλά από εκεί και πέρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν διαμορφωθεί συγκεκριμένα εργαλεία τα τελευταία χρόνια, από το εργαλείο SAFE, ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, μέχρι αντίστοιχα εργαλεία, όπως η ρήτρα διαφυγής για την άμυνα, η οποία έχει ήδη ενεργοποιηθεί από πολλές χώρες συνολικότερα στην Ευρώπη».



Αναφερόμενος στην ανάγκη να προωθηθεί η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων αλλά και η επιτάχυνση των διαδικασιών για το ψηφιακό ευρώ, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε: «Όταν είχε ξεκινήσει η συζήτηση περί δασμών πριν από λίγους μήνες, ανάμεσα σε άλλα, υπήρχε και ένα κείμενο που είχε γράψει ο Μάριο Ντράγκι για τους Financial Times και σε αυτό είχε αναφέρει μια σειρά από στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σ αυτό, έλεγε ότι ενώ μιλάμε για δασμούς με τις ΗΠΑ, έχουμε "αόρατους δασμούς" μεταξύ μας, τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ποσοτικοποίηση που έχει κάνει το ΔΝΤ είναι ότι, στον τομέα των υπηρεσιών, είναι περίπου σαν να έχουμε δασμούς της τάξης του 110%. Σας λέω ένα παράδειγμα σε σχέση με αυτό το οποίο αποκαλούμε ενιαία αγορά. Αφαιρώντας τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν στην ενιαία αγορά, δίνεις μια ώθηση στην ανάπτυξη. Το να δίνεις μια ώθηση στην ανάπτυξη σημαίνει περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές για κάθε πολίτη της Ευρώπης και αυτονοήτως για κάθε Έλληνα.

Το ψηφιακό ευρώ

»Αντιστοίχως, στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, τι σημαίνει να επενδύσεις σε αυτήν; Να μπορεί μια επιχείρηση να μεγαλώσει, να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, να μπορεί να βρει χρηματοδότηση, όχι μόνο από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα αλλά ευρύτερα από το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες. Το ψηφιακό ευρώ, σε μια εποχή γενικευμένης ψηφιοποίησης ,προφανώς και του χρηματοπιστωτικού συστήματος διεθνώς, έχει ιδιαίτερη σημασία. Η δυνατότητα μιας δημόσιας υποδομής, όπως είναι η νομισματική υποδομή, δηλαδή μια θεμελιώδης υποδομή κυριαρχίας, να περάσει γρήγορα στην ψηφιακή εποχή, παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο για την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας. Όλα αυτά τα βαθιά τεχνικά πράγματα, τα οποία ο κόσμος ενδεχομένως νιώθει ότι είναι κάπως μακριά του και ότι δεν τον αφορούν, όταν εφαρμόζονται έρχονται και μεταφράζονται σε ανάπτυξη, σε εισόδημα, σε βελτίωση της καθημερινότητας. Άρα είναι πολύ σημαντικά.



»Τώρα εμάς η δουλειά μας ποια είναι; Η δουλειά μας είναι αυτά να τα κάνουμε, όχι απλώς στρατηγική τοποθέτηση. Στη στρατηγική συμφωνούμε όλες και όλοι. Δουλειά μας είναι να τα μεταφράσουμε σε τελεσμένα, σε πεπραγμένα, σε γρήγορες νίκες, σε πολλές μικρές αλλαγές, οι οποίες σωρευτικά κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτή είναι η αποστολή μας και αυτό είναι που και προσωπικά θα επιδιώξω στο Eurogroup κατά το επόμενο διάστημα. Να μπορέσουμε να συντονίσουμε δηλαδή την γρήγορη εφαρμογή, τα αποτελέσματα, τις αποφάσεις εκείνες που θα κάνουν τη διαφορά».

Τι είπε για ενδεχόμενο περαιτέρω φορελαφρύνσεων

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέων φοροελαφρύνσεων, είπε: «Αυτό που θα σας πω καταρχήν είναι ότι ξεκινάμε από όσα έχουμε κάνει ήδη. Και αυτή τη στιγμή, ήδη εφαρμόζεται η μεγαλύτερη μείωση φόρων στη Μεταπολίτευση. Είναι το πρόγραμμα της ΔΕΘ που μας πέρασε και που οι πολίτες τώρα βλέπουν τη διαφορά στους λογαριασμούς τους. Τι κάναμε; Κάναμε τη μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων, η οποία μεταφράζεται για ιδιωτικούς υπαλλήλους, για δημοσίους υπαλλήλους, για ελεύθερους επαγγελματίες, σε αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα. Ένας δημόσιος ή ένας ιδιωτικός υπάλληλος βλέπουν αυτή τη μείωση ως μια αύξηση στα χρήματα που παίρνουν κάθε μήνα στους λογαριασμούς τους. Και μάλιστα η αλλαγή αυτή έγινε με κάποιους κανόνες με δημογραφικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή με βάση το πόσα παιδιά έχει κάθε οικογένεια ή με βάση την ηλικία για τους νεότερους. Το αναφέρω αυτό, γιατί εφαρμόζεται τώρα.



»Κάθε φορά προφανώς εστιάζουμε στο τι έπεται. Ο πρωθυπουργός έχει θέσει έναν στόχο. Να μειώνουμε ολοένα και περισσότερους φόρους. Έχουμε μειώσει δεκάδες φόρους από το 2019 και μετά. Προφανώς, αυτή είναι η πυξίδα. Αυτός είναι ο άξονας της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος. Αν θέλετε και το καλύτερο μέτρο για να αντιμετωπίσει κανείς την ακρίβεια. Από εκεί και πέρα τώρα, σε ό,τι αφορά τους αριθμούς, σε καμία περίπτωση εγώ δεν θα σας αναφέρω κάτι το οποίο θα έρθει να προστεθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, στους επόμενους μήνες. Τα πράγματα τα οποία έχουμε ανακοινώσει είναι αυτά.



»Ο δημοσιονομικός χώρος για την επόμενη χρονιά επίσης είναι ανακοινωμένος στα επίσημα έγγραφα, τα οποία έχουμε καταθέσει στη Βουλή. Είναι 800 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι αποτυπωμένο. Η λέξη "να", είναι πολύ καλύτερη από τη λέξη "θα". Τα πράγματα έρχονται όταν είναι ώριμα και έτοιμα. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε, και εγώ προσωπικά ως υπουργός Οικονομικών, δεν είμαι σε θέση να μπορέσω να σας προσθέσω τίποτα άλλο. Όμως μένουμε στη στρατηγική κατεύθυνση».