Παπασταύρου: Πέρασαν από το ελεγκτικό Συνέδριο οι συμβάσεις της Chevron

Σαφές στίγμα για τους υδρογονάνθρακες, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Μέσης Ανατολής και τους ορυκτούς πόρους έδωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου , μιλώντας στον ANT1, με φόντο τις επαφές του στη Σαουδική Αραβία και τα ανοιχτά ενεργειακά μέτωπα του 2026.

Στρατηγική σχέση με Σαουδική Αραβία και το «ηλεκτρικό καλώδιο»

Με αφορμή το πρόσφατο ταξίδι του στο βασίλειο, ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι ελληνοσαουδαραβικές σχέσεις είναι «βαθιές και στρατηγικές». Η Σαουδική Αραβία παραμένει παγκόσμιος ενεργειακός παίκτης, καλύπτει περίπου το 13% της παγκόσμιας προμήθειας σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο , αλλά επενδύει δυναμικά και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας . Σε αυτό το πλαίσιο, η Αθήνα «ποντάρει» στην ηλεκτρική διασύνδεση με τη Μέση Ανατολή, ως έργο-γέφυρα για πράσινη ενέργεια και γεωπολιτική αναβάθμιση.

Τεχνικές μελέτες τώρα, βιωσιμότητα εντός εξαμήνου

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι τεχνικές μελέτες, ενώ μέσα στο α’ εξάμηνο αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας και εφόσον «κλειδώσουν» τα δεδομένα, η πιθανή χάραξη της γραμμής. «Η χώρα έχει προνομιακή γεωγραφική θέση, υποδομές και σταθερότητα. Διατηρούμε καλές σχέσεις με τη Μέση Ανατολή και οφείλουμε να τις αξιοποιήσουμε», σημείωσε.

Υδρογονάνθρακες: Chevron, Βουλή και σεισμικά

Για τους υδρογονάνθρακες ο υπουργός αποκάλυψε ότι οι τέσσερις συμβάσεις που αφορούν τις έρευνες της Chevron πέρασαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μπαίνουν στη φάση αξιολόγησης από τη Βουλή. Το επόμενο βήμα είναι οι γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες, οι οποίες , όπως είπε, τοποθετούνται εντός του τρέχοντος έτους.

Κρίσιμα ορυκτά: βωξίτης και… γάλλιο

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους ορυκτούς πόρους και τον ρόλο τους στην ανάπτυξη και την καινοτομία. «Η Ελλάδα είναι πρώτη στον βωξίτη και φιλοδοξεί να παράγει και γάλλιο», τόνισε, συνδέοντας τις σχετικές πρωτοβουλίες με τις επαφές που είχε στη Σαουδική Αραβία για συνεργασίες στην εφοδιαστική αλυσίδα κρίσιμων μετάλλων.

Επαφή με Trump Organization και βλέμμα στην Ευρώπη

Στο περιθώριο των επαφών του, ο υπουργός συναντήθηκε με τον Έρικ Τραμπ της Trump Organization. Όπως είπε, ο όμιλος «τρέχει» μεγάλα projects στη Μέση Ανατολή (ουρανοξύστες, σύνθετες αναπτύξεις) και εξετάζει ευκαιρίες στην Ευρώπη. «Η Ελλάδα είναι προφανώς πιθανός προορισμός, αλλά ο όμιλος θα αξιολογήσει τις ευκαιρίες», κατέληξε.