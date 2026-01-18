Παπασταύρου: Πράσινο φως για Chevron – Σεισμικές έρευνες εντός του 2026

Στρατηγικό αποτύπωμα με αιχμή τη Chevron αποκτούν οι ενεργειακές κινήσεις της Ελλάδας, καθώς –μετά την έγκριση των συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο– ανοίγει επισήμως ο δρόμος για την έναρξη σεισμικών και γεωφυσικών ερευνών υδρογονανθράκων εντός του 2026, στο πλαίσιο της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου , μιλώντας το πρωί της Κυριακής (18/1) στο Mega, υπογραμμίζοντας ότι εφόσον οι έρευνες οδηγήσουν σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, το όφελος μεταφράζεται σε «σημαντικά περισσότερους δημόσιους πόρους για τους Έλληνες».

Η Chevron, ένας από τους ισχυρότερους ενεργειακούς παίκτες παγκοσμίως, αποκτά έτσι κομβικό ρόλο στη νέα ενεργειακή εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου, σε μια περίοδο όπου η ΕΕ επιταχύνει την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και αναζητά εναλλακτικές πηγές και διαδρομές.

Διασυνδέσεις, Σαουδική Αραβία και ο «δεύτερος ενεργειακός διάδρομος»

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι επαφές του υπουργού στο Ριάντ, με τρία projects να βρίσκονται σε τροχιά διμερούς υλοποίησης:

η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας (Saudi-Greek Interconnector),

η συνεργασία στο πράσινο υδρογόνο,

και ο East Med Corridor.

Όπως τόνισε, η Σαουδική Αραβία φιλοδοξεί να παραμείνει παγκόσμιος ενεργειακός παίκτης, επενδύοντας πλέον δυναμικά στις ΑΠΕ, με την Ελλάδα να μπορεί να λειτουργήσει ως «πύλη» μεταφοράς αυτής της ενέργειας προς την Ευρώπη, ένας δεύτερος ενεργειακός διάδρομος, μετά τον Κάθετο Διάδρομο με το αμερικανικό LNG.

ΕΕ, RepowerEU και ναυτιλία σε αδιέξοδο

Ο σχεδιασμός, σύμφωνα με τον υπουργό, κινείται απολύτως εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου RepowerEU και της στρατηγικής πλήρους απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο, ενώ ειδική μνεία έγινε και στο πράσινο υδρογόνο, το οποίο περιλαμβάνεται στις «ενεργειακές λεωφόρους» που έχει θέσει ως προτεραιότητα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αντίθετα, στη ναυτιλία –όπως παραδέχθηκε– η ενεργειακή μετάβαση έχει κολλήσει στον International Maritime Organization, με την Ελλάδα να πιέζει για ρεαλιστικές λύσεις, πρώτα σε ευρωπαϊκό και στη συνέχεια σε διεθνές επίπεδο.

Επενδυτικό ενδιαφέρον και κόστος ενέργειας

Στο περιθώριο των επαφών στο Ριάντ, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στο ενδιαφέρον της Trump Organization για επέκταση στην Ευρώπη, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να βρίσκεται στους προορισμούς που θα εξεταστούν.

Τέλος, για το ενεργειακό κόστος, υποστήριξε ότι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις είναι το «κλειδί» για χαμηλότερες τιμές, επισημαίνοντας πως –βάσει των πρόσφατων στοιχείων της Κομισιόν– η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο οικιακό ρεύμα, χωρίς αυτό, όπως είπε, να σημαίνει εφησυχασμό.