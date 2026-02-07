Τζέφρι Πάιατ: Εμβληματικό το project του Κάθετου Διαδρόμου - Ξαναγράφεται ο ενεργειακός χάρτης

Ο Τζέφρι Πάιατ κλήθηκε από τα μέλη της υποεπιτροπής της αμερικανικής Γερουσίας να απαντήσει σε ερωτήσεις για τη συνεδρίαση με θέμα: «Μονοπάτι προς την Ενεργειακή Ασφάλεια της Ευρώπης».



Ο πρώην πρέσβης στην Αθήνα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα και τον Κάθετο Διάδρομο. «Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα επιτυχημένο παράδειγμα για το πώς ξαναγράφεται ο ενεργειακός χάρτης της Ευρώπης, ώστε η ήπειρος να απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο και να μπορεί να υποδεχτεί περισσότερο αμερικανικό LNG, που είναι η καθαρότερη, πιο προσιτή και πιο αξιόπιστη ενέργεια βάσης» ανέφερε ο Πάιατ, που δήλωσε στους γερουσιαστές πως μέσω Ρεβυθούσας ήδη η Ουκρανία έχει παραλάβει φυσικό αέριο.



«Είχα επισημάνει την σημασία να απεμπλακεί η Ευρώπη από την Ρωσία στον τομέα της ενέργειας και το πετύχαμε. Είναι μια μεγάλη νίκη για τις ΗΠΑ και τη διπλωματία. Ο Πούτιν χάνει για πάντα την ευρωπαϊκή αγορά, το πιστεύω ακράδαντα» ανέφερε και πρόσθεσε:



«Ειδικά θα αναφέρω το εμβληματικό πρότζεκτ του Κάθετου Διαδρόμου για το οποίο είχα τη τύχη να δουλέψω κι εγώ ως πρέσβης στην Ελλάδα, αλλά και ως βοηθός γραμματέα. Φέρνει αέριο από την Ελλάδα σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Πριν μερικές εβδομάδες η Ουκρανία ξεκίνησε να προετοιμάζεται για να παραλάβει για πρώτη φορά αμερικανικό LNG μέσω της Ρεβυθούσας και από εκεί παρέλαβε και η Πολωνία. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό που κάνουν οι ελληνικές εταιρείες μαζί με τη συνδρομή μας και η ΕΕ, είναι ένα πετυχημένο περίγραμμα του πως αλλάζουμε τον ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη ώστε να μην έχει ανάγκη ξανά από τη Ρωσία».

Ο Πάιατ εξήρε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ για την ευθυγράμμιση των εταίρων στην Ουκρανία και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ελληνικές εταιρείες.



Τέλος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προοπτική χρηματοδότησης του Κάθετου Διαδρόμου, τόσο από την κρατική αναπτυξιακή τράπεζα των ΗΠΑ, DFC, όσο και από έναν άλλον κρατικό φορέα, την Exim Bank, κάτι το οποίο αναμένεται να συζητηθεί στο κρίσιμο ραντεβού της 24ης Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

«Το αμερικανικό LNG θα αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης για πολλές δεκαετίες ακόμα. Γι’ αυτό η Ευρώπη πρέπει να πειστεί ότι δεν υπάρχουν άλλες, εξίσου καλές, εναλλακτικές» είπε στη Γερουσία.

«Η ενέργεια είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Μας κόστισε δισεκατομμύρια και χρειάζονται πολλά χρόνια για να αποδώσει. Το διαπίστωσα και κατά την 6ετη παραμονή μου στην Ελλάδα με πρότζεκτ του Νότιου διαδρόμου που σταμάτησε τρεις φορές. Μας πήρε 20 χρόνια να το κάνουμε και θα πάρει δεκαετίες για να μας φέρει πίσω τα χρήματα που επενδύσαμε, αλλά έχει τεράστια σημασία γιατί θα απεμπλακεί η νοτιοανατολική Ευρώπη από την εξάρτησή της από τη Ρωσία» συμπλήρωσε ο Πάιατ.