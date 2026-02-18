Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ από τον όμιλο AKTOR

Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) άναψε το «πράσινο φως» για μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση στον κλάδο των κατασκευών.

Με την υπ’ αριθ. 900/2026 απόφαση, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, η ανεξάρτητη εποπτική αρχή «επικύρωσε» την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ Α.Ε. από τον όμιλο ΑKTOR, μέσω της θυγατρικής της AKTOR Κατασκευών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΑ, η συγκέντρωση αφορά στις αγορές κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, στις οποίες δραστηριοποιούνται τα μέρη. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι «η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, ενόψει του αμελητέου επαυξητικού μεριδίου της νέας οντότητας».

Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον ιστότοπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.