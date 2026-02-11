Περιφέρεια Πελοποννήσου: Εγκρίθηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής 2026 ύψους 2 εκατ. ευρώ

Στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης διαδικασίας κατάρτισης και έγκρισης προγραμμάτων τουριστικής προβολής, όπως αυτή προβλέπεται από τον ΕΟΤ, εγκρίθηκε επίσημα το Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2026. Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη συνολική στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του DMMO Visit Peloponnese και αποτελεί βασικό επιχειρησιακό εργαλείο για την υλοποίηση της τουριστικής πολιτικής της Περιφέρειας. Ο σχεδιασμός του βασίστηκε σε δομημένη διαδικασία προγραμματισμού, συντονισμού και διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς του τουριστικού οικοσυστήματος.

Διαβάστε περισσότερα για το Πρόγραμμα 2026, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στοχευμένη διεθνή προβολή, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, στη λειτουργική διασύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό και την αγροδιατροφή, καθώς και στην εισαγωγή νέων εργαλείων συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα.