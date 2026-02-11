«Τρέχουμε σαν τις κότες χωρίς κεφάλι»: Ο Σάκης Αρναούτογλου μιλά έξω από τα δόντια
Από το Στρασβούργο, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ εξηγεί στον Άκη Γκάτζιο γιατί η συμφωνία Mercosur απειλεί τα εσπεριδοειδή μας.
Στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου, εκεί που οι αποφάσεις για τον «κόκκο του ρυζιού» μέχρι τις μεγάλες εμπορικές συμφωνίες καθορίζουν τη ζωή μας, ο Σάκης Αρναούτογλου δεν κρύβει την ανησυχία του.
Μιλώντας στο anagnostis.org ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζει ότι η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων πλήττει τον Έλληνα παραγωγό, ενώ η έλλειψη εθνικού σχεδιασμού μας αφήνει απροστάτευτους απέναντι στην κλιματική κρίση.
