«Τρέχουμε σαν τις κότες χωρίς κεφάλι»: Ο Σάκης Αρναούτογλου μιλά έξω από τα δόντια

Στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου, εκεί που οι αποφάσεις για τον «κόκκο του ρυζιού» μέχρι τις μεγάλες εμπορικές συμφωνίες καθορίζουν τη ζωή μας, ο Σάκης Αρναούτογλου δεν κρύβει την ανησυχία του.

Μιλώντας στο anagnostis.org ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζει ότι η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων πλήττει τον Έλληνα παραγωγό, ενώ η έλλειψη εθνικού σχεδιασμού μας αφήνει απροστάτευτους απέναντι στην κλιματική κρίση.

