Ερμιονίδα: Η μάχη για τα αρχεία του Υποθηκοφυλακείου Μάσσητος

Ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και για την ιστορική μνήμη της περιοχής, επαναφέρει στο προσκήνιο ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ερμιονίδας, Γιάννης Μαργέτας. Με αφορμή τις αλλαγές στον χάρτη των υπηρεσιών κτηματογράφησης, καταθέτει πρόταση για την οριστική παραμονή των αρχείων του πρώην Υποθηκοφυλακείου Μάσσητος στα όρια του Δήμου.

