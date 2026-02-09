Στο επίκεντρο της διεθνούς τουριστικής σκηνής η Πελοπόννησος

Σε τροχιά εξωστρέφειας και δυναμικής προβολής εισέρχεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου, προετοιμάζοντας την παρουσία της σε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας.

Μέσω του φορέα Visit Peloponnese, η Περιφέρεια ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην κορυφαία έκθεση ITB Berlin 2026, η οποία θα ανοίξει τις πύλες της στο Berlin ExpoCenter City από τις 3 έως τις 5 Μαρτίου.

Διαβάστε περισσότερα για την αποστολή της Πελοποννήσου, εξασφαλίζοντας στους τοπικούς επαγγελματίες ένα περιβάλλον υψηλού κύρους για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών.