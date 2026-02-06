Γιατί έριξαν «καμπάνα» 1.000 ευρώ σε ψιλικατζίδικο στο Άργος

Χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση με ψιλικά είδη που δραστηριοποιείται στο Άργος, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Η κύρωση επιβλήθηκε έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Υπηρεσίας. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν παρείχε την απαιτούμενη, σαφή και ευδιάκριτη ενημέρωση προς τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και λοιπών μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής.

Διαβάστε περισσότερα για την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους χιλίων (1.000) ευρώ στο ψιλικατζίδικο.