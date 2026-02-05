Ναύπλιο: Η «θεόκλειστη» Πύλη Σαγρέδου ανοίγει μετά από 24 χρόνια - Όλο το σχέδιο ανάπλασης

Το Ναύπλιο ανακτά, μετά από σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα, έναν από τους πιο εμβληματικούς ιστορικούς του συνδέσμους. Η Πύλη Σαγρέδου, η πύλη που «κοιτάζει» την Παλιά Πόλη και αποτελεί τη φυσική απόληξη του αστικού ιστού προς το ύψωμα της Ακροναυπλίας, παύει να είναι ένα σφραγισμένο πέρασμα. Παρά τις δεσμεύσεις που υπήρχαν ήδη από το 2002, η πύλη παρέμενε «θεόκλειστη», εγκλωβισμένη σε ένα ιδιότυπο καθεστώς που στερούσε από κατοίκους και επισκέπτες μια από τις ωραιότερες διαδρομές του κάστρου. Μετά την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), ο δρόμος για την επανάχρησή της ήταν πλέον ανοιχτός.

Διαβάστε περισσότερα για την μέχρι τώρα «σφραγισμένη» Πύλη, που σηματοδοτεί την αρχή μιας πορείας προς το ύψωμα, εντάσσοντας την Ακροναυπλία στην καθημερινή βόλτα κατοίκων και επισκεπτών.