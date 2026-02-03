Νέα εποχή για τα ελληνικά εσπεριδοειδή στην Αργολίδα: Εγκαίνια γραμμής επεξεργασίας με AI στη Μητροσύλης ΑΕ

Σε μια επένδυση που σηματοδοτεί τη μετάβαση της αγροδιατροφής στη νέα ψηφιακή εποχή, πραγματοποιήθηκαν χθες, Κυριακή, τα εγκαίνια της νέας γραμμής επεξεργασίας εσπεριδοειδών με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) της εταιρείας Μητροσύλης ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στη συσκευασία και εξαγωγή φρέσκων φρούτων.

Η νέα γραμμή επεξεργασίας αξιοποιεί προηγμένα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οποία επιτρέπουν ακριβέστερη και ταχύτερη διαλογή των εσπεριδοειδών, βελτιώνοντας σημαντικά τον ποιοτικό έλεγχο και την ομοιομορφία των προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα για την εφαρμογή της AI, η οποία στη διαδικασία επεξεργασίας συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών φρούτων, στη μείωση απωλειών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις διεθνείς αγορές.