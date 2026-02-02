Στην Αθήνα οι Ναυπλιώτες: Γιορτή Αγίου Αναστασίου και ετήσιο αντάμωμα

Η Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026 δεν ήταν μια συνηθισμένη ημέρα για τους Ναυπλιώτες που κατοικούν μόνιμα στην Αττική. Από νωρίς το πρωί, ο ιστορικός Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου Καρύτση στο κέντρο της Αθήνας μετατράπηκε σε έναν μικρό «Άγιο Αναστάσιο», υποδεχόμενος εκατοντάδες συμπατριώτες που βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη του Νεομάρτυρα Πολιούχου τους, αλλά και για να βρεθούν ξανά όλοι μαζί, τηρώντας μια παράδοση δεκαετιών που κρατά ζωντανή τη ναυπλιακή συνείδηση στην καρδιά της πόλης.

Γιατί όμως στον Καρύτση; Η απάντηση είναι γνωστή στους παλιούς, αλλά καλό είναι να τη μαθαίνουν και οι νεότεροι. Ο Άγιος Γεώργιος Καρύτσης έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον Σύλλογο των Απανταχού Ναυπλιέων «Ο Ναύπλιος», καθώς εκεί φιλοξενείται μόνιμα η μεγαλοπρεπής εικόνα του Αγίου Αναστασίου, δωρεά του Συλλόγου, η οποία αποτελεί το πνευματικό καταφύγιο των Αναπλιωτών της Αθήνας.

