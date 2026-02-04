Νέα Επίδαυρος: Πέταξαν την προτομή του Μαυροκορδάτου στο φαράγγι

Ένα περιστατικό που προκαλεί θλίψη και αποτροπιασμό σημειώθηκε στη Νέα Επίδαυρο, όπου άγνωστοι βανδάλισαν ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της περιοχής. Η προτομή του πολιτικού και αγωνιστή της Επανάστασης του 1821, Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, ξηλώθηκε από τη βάση της, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών του Δήμου Επιδαύρου.

