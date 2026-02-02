«Ζωντάνεψαν» τα ποτάμια στο Άργος: Μαγικές εικόνες στο Κεφαλάρι, «παγίδα» ο Ίναχος

Μια διαφορετική, γεμάτη ζωντάνια εικόνα παρουσιάζει τις τελευταίες μέρες η ευρύτερη περιοχή του Άργους, καθώς οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις έφεραν το πολυπόθητο αποτέλεσμα: οι χείμαροι, τα ποτάμια και οι πηγές της περιοχής «κατέβασαν» επιτέλους νερό. Το τοπίο έχει αλλάξει ριζικά, προσφέροντας θέαμα σπάνιας ομορφιάς αλλά και υπενθυμίζοντας τη δύναμη της φύσης, με τις αρχές ωστόσο να συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες.

