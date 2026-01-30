Διπλή διάκριση για το 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου

Μια σημαντική επιτυχία που αναδεικνύει την ποιότητα του μαθητικού δυναμικού της Αργολίδας καταγράφει το 2ο Γενικό Λύκειο Ναυπλίου. Δύο μαθήτριες της Α’ Λυκείου, η Αναστασία Πάζιου και η Άννα Μούγιου, κατάφεραν να διακριθούν σε μια απαιτητική διαδικασία επιλογής και να κερδίσουν επάξια τη θέση τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα για την διάκριση αυτή που δεν αποτελεί απλώς μια τυπική επιβράβευση, αλλά την έμπρακτη απόδειξη ότι η νέα γενιά του Ναυπλίου είναι έτοιμη να αναλάβει πρωτοβουλίες, να διατυπώσει λόγο και να συμμετάσχει ενεργά στα κοινά.