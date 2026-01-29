Άργος: Παρέμβαση Εμπορικού Συλλόγου για τις κλήσεις τη μέρα της Λαϊκής
Η επιβολή προστίμων κατά τη διάρκεια της λαϊκής αγοράς φέρνει στο προσκήνιο το αδιέξοδο με τις θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της πόλης.
Την άμεση παρέμβαση της δημοτικής αρχής για το πρόβλημα της στάθμευσης στο Άργος ζητά ο τοπικός Εμπορικός Σύλλογος, με αφορμή το «σαφάρι» ελέγχων της Τροχαίας το περασμένο Σάββατο. Η διοίκηση του Συλλόγου, με ανοιχτή τοποθέτησή της, ξεκαθαρίζει πως το ζήτημα δεν είναι η καταστολή, αλλά η έλλειψη υποδομών που πνίγει την αγορά.
Η εικόνα με τα ροζ χαρτάκια στους υαλοκαθαριστήρες δεκάδων αυτοκινήτων το προηγούμενο Σάββατο γύρω από τον χώρο της λαϊκής αγοράς, προκάλεσε όπως ήταν αναμενόμενο κύμα αντιδράσεων. Ο Εμπορικός Σύλλογος Άργους, παρεμβαίνοντας σήμερα θεσμικά, βάζει το δάχτυλο «επί τον τύπον των ήλων», τονίζοντας πως η αστυνόμευση από μόνη της δεν λύνει το κυκλοφοριακό χάος.
Διαβάστε περισσότερα για τους εμπόρους του Άργους, που ζητούν συνάντηση με τη δημοτική αρχή, ώστε να συζητηθούν ρεαλιστικές λύσεις.