Άργος: Παρέμβαση Εμπορικού Συλλόγου για τις κλήσεις τη μέρα της Λαϊκής

Την άμεση παρέμβαση της δημοτικής αρχής για το πρόβλημα της στάθμευσης στο Άργος ζητά ο τοπικός Εμπορικός Σύλλογος, με αφορμή το «σαφάρι» ελέγχων της Τροχαίας το περασμένο Σάββατο. Η διοίκηση του Συλλόγου, με ανοιχτή τοποθέτησή της, ξεκαθαρίζει πως το ζήτημα δεν είναι η καταστολή, αλλά η έλλειψη υποδομών που πνίγει την αγορά.



Η εικόνα με τα ροζ χαρτάκια στους υαλοκαθαριστήρες δεκάδων αυτοκινήτων το προηγούμενο Σάββατο γύρω από τον χώρο της λαϊκής αγοράς, προκάλεσε όπως ήταν αναμενόμενο κύμα αντιδράσεων. Ο Εμπορικός Σύλλογος Άργους, παρεμβαίνοντας σήμερα θεσμικά, βάζει το δάχτυλο «επί τον τύπον των ήλων», τονίζοντας πως η αστυνόμευση από μόνη της δεν λύνει το κυκλοφοριακό χάος.

