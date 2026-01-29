Οδός «Γεωργίου Λύκου ή Χελιώτη» στο Αραχναίο Αργολίδας

Με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ναυπλίου, κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του, εγκρίθηκε η ονοματοδοσία οδού στο Αραχναίο με το όνομα του ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, Γεωργίου Λύκου ή Χελιώτη.

Πρόκειται για ένα αίτημα που εκκρεμούσε επί σειρά ετών, το οποίο επανεκκίνησε το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ναυπλιέων το 2024, οδηγώντας τελικά στη θετική και ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα για τη σημασία της απόφασης που θεωρείται θέμα εξαιρετικής ιστορικής και συμβολικής αξίας, καθώς αποδίδεται η οφειλόμενη τιμή σε έναν αγωνιστή που συνέβαλε καθοριστικά στον Αγώνα για την Ελευθερία.