Εικόνες σοκ στο Ναύπλιο: Νεκρά ζώα και μπάζα στους κάδους σκουπιδιών

Σε μια αυστηρή προειδοποίηση προς τους πολίτες προχώρησε η Υπηρεσία Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ναυπλιέων, φέρνοντας στο φως της δημοσιότητας φωτογραφικά ντοκουμέντα που προκαλούν οργή και προβληματισμό. Σε μια σοκαριστική εικόνα, φαίνεται ξεκάθαρα ένα νεκρό ζώο (αιγοπρόβατο) πεταμένο μέσα σε κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων, ανάμεσα σε πλαστικά και άλλα σκουπίδια, δημιουργώντας μια υγειονομική «βόμβα».

