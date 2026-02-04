Ναύπλιο: Η περιπέτεια ενός ενοικιαστή σε μια πόλη που «καίει»

Το Ναύπλιο παραμένει μια από τις πιο ακριβές περιοχές της χώρας για όποιον αναζητά στέγη, με την κατάσταση να θυμίζει πλέον έντονα τα βόρεια προάστια της Αθήνας. Μια πρόσφατη "έρευνα αγοράς" από χρήστη των social media αναδεικνύει το χάσμα ανάμεσα στην ποιότητα των προσφερόμενων ακινήτων και τις παράλογες απαιτήσεις των ιδιοκτητών. Η αναζήτηση στέγης στο Ναύπλιο έχει μετατραπεί σε μια εξαντλητική περιπέτεια, με μια υποψήφια ενοικιαστή να καταγράφει τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί στην τοπική αγορά ακινήτων. Αναζητώντας σπίτι για μια φίλη της, ήρθε αντιμέτωπη με μια πραγματικότητα όπου η προσφορά είναι ελάχιστη και οι τιμές συχνά στερούνται λογικής.

