Μάνη: «Πράσινο φως» για νέες γεωτρήσεις σε Γύθειο και Λεύκτρο

Σημαντικές αποφάσεις για την ενίσχυση των υδάτινων αποθεμάτων σε επίπεδο τοπικής οικονομίας και οικιακής χρήσης έλαβε η Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου, ανάβοντας το «πράσινο φως» για την εκτέλεση δύο νέων γεωτρήσεων στην περιοχή της Μάνης. Οι εγκρίσεις αφορούν τόσο την Ανατολική όσο και τη Δυτική Μάνη, καλύπτοντας ανάγκες που σχετίζονται με την τουριστική/αγροτική ανάπτυξη αλλά και την ύδρευση.

