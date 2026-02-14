Διάσκεψη Μονάχου: Η κυβέρνηση Τραμπ αποθεώνει την Ελλάδα για τον Κάθετο Διάδρομο – Ραντεβού στις ΗΠΑ

Η Ελλάδα μπαίνει στο επίκεντρο της ενεργειακής γεωπολιτικής, με τον εκτελεστικό διευθυντή του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Jarred Agen, να αναδεικνύει από το βήμα της Munich Security Conference τον ρόλο του Κάθετου Διαδρόμου και των συμφωνιών που «κλειδώθηκαν» στην Αθήνα στο πλαίσιο του P-TEC. Η Ουάσιγκτον έστειλε ηχηρό μήνυμα ότι η ενέργεια δεν είναι απλώς εμπόρευμα. Είναι εργαλείο διπλωματίας.

«Η ενέργεια ως εργαλείο ειρήνης»

Στο πάνελ για τη γεωπολιτική της ενέργειας, ο σύμβουλος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ενέργεια «εργαλείο επίτευξης της ειρήνης στην Ουκρανία», φέρνοντας ως παράδειγμα τον Κάθετο Διάδρομο μεταφοράς φυσικού αερίου.

Ο ίδιος απέδωσε εύσημα στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου , υπογραμμίζοντας ότι προτιμά «να βλέπει LNG να εκφορτώνεται σε τερματικό σταθμό» παρά να περιορίζεται σε συνεδριακές τοποθετήσεις. Το στίγμα της Ουάσιγκτον είναι ξεκάθαρο: η ενεργειακή κυριαρχία μετατρέπεται σε μοχλό σταθερότητας.

P-TEC: Η Αθήνα ως ενεργειακό hub

Ο Agen αποκάλυψε ότι πραγματοποιήθηκαν δύο ταξίδια στην Αθήνα στο πλαίσιο του P-TEC (Partnership for Transatlantic Energy and Climate Cooperation), με τη συμμετοχή υπουργών Ενέργειας από Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Ο στόχος είναι ροή φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία – αλλά και από την Πολωνία προς το Κίεβο – μέσω ενός διασυνδεδεμένου, δομικά ενοποιημένου συστήματος.

Η επόμενη στάση είναι η Ουάσιγκτον, στις 24 Φεβρουαρίου, όπου θα επιχειρηθεί η σύναψη νέων συμφωνιών για την επιτάχυνση του Κάθετου Διαδρόμου.

Και η διαδικασία δεν σταματά εκεί. Όπως προανήγγειλε ο Agen, οι χώρες θα συναντηθούν εκ νέου στο Χιούστον, στο πλαίσιο της CERAWeek (23-27 Μαρτίου), με στόχο περισσότερα deals.

Naftogaz – AKTOR – ΔΕΠΑ: Το πρώτο πρακτικό αποτέλεσμα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων της Naftogaz, Oleksiy Ryabchyn, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία με την κοινοπραξία AKTOR-ΔΕΠΑ κατέστη δυνατή χάρη στη διαρθρωτική ενοποίηση των τιμολογίων του Κάθετου Διαδρόμου. «Τα LNG δεξαμενόπλοια έρχονται για να βοηθήσουν την Ουκρανία να επιβιώσει αυτόν τον χειμώνα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η πρώτη πώληση αμερικανικού LNG στην Ουκρανία

Στις 30 Ιανουαρίου 2026 υπεγράφη η πρώτη συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από την Atlantic See LNG TRADE, με προμηθευτή την BP και αγοραστή τη Naftogaz. Το πρώτο φορτίο θα αφιχθεί στη Ρεβυθούσα και θα διοχετευθεί στην Ουκρανία μέσω του Route 1 (Ελλάδα – Βουλγαρία – Ρουμανία – Μολδαβία – Ουκρανία). Η μέγιστη προβλεπόμενη ποσότητα φτάνει το 1 TWh, εφόσον αυξηθεί η διαθέσιμη διασυνοριακή χωρητικότητα. Σημειώνεται ότι η εμπορική συμφωνία επιταχύνθηκε χρονικά: αντί για το 2030, ενεργοποιείται ήδη από το 2026, επισπεύδοντας την πρακτική υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Η Αθήνα μετατρέπεται σε κρίσιμο κόμβο τροφοδοσίας της Ουκρανίας και της Ανατολικής Ευρώπης. Η ενεργειακή διπλωματία περνά μέσα από τη Ρεβυθούσα, τις διασυνδέσεις με Βουλγαρία και Ρουμανία, και τη στρατηγική αναβάθμιση του Κάθετου Διαδρόμου. Και το μήνυμα που εκπέμπεται από Μόναχο και Ουάσιγκτον είναι σαφές, η ενεργειακή ασφάλεια είναι πλέον γεωπολιτική πράξη.