Ενεργειακό συνέδριο στην Αθήνα: Τέσσερις υπουργοί του Τραμπ «σφραγίζουν» τον ισχυρό ρόλο της Ελλάδας

Ενεργειακή πρωτεύουσα της ευρύτερης περιοχής καθίσταται από σήμερα και για το επόμενο διήμερο η Αθήνα, καθώς από σήμερα φιλοξενείται στο Ζάππειο η Σύνοδος της «Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια» (P – TEC Forum), παρουσία τεσσάρων υπουργών των ΗΠΑ μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Εσωτερικών, Doug Burgum και ο Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright.

Μάλιστα, τον τόνο θα δώσει με την παρουσία του αύριο στις εργασίες του Forum ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, χθες το απόγευμα υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τους κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σήμερα, εξάλλου, θα τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο Συνέδριο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, που φαίνεται πως έχει αναπτύξει καλή χημεία τόσο με τον κ. Μπέργκαμ, όσο και με τον κ. Ράιτ. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σταδιακά αλλά σταθερά σε ενεργειακό κόμβο για τα Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενεργειακή ασφάλεια πολλών χωρών της ευρύτερης περιοχής, έως και την Ουκρανία, σε μία συγκυρία όπου η ΕΕ επιχειρεί να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε και κατά τη φιλοξενία με τη νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, χθες το πρωί και λίγες ώρες αργότερα, όταν υποδέχθηκε τους κ.κ. Μπέργκαμ και Ράιτ ότι η χώρα μας καθίσταται πλέον ο υποδοχέας του Αμερικάνικου LNG στην Ευρώπη και δη στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ σε μία περίοδο όπου η Άγκυρα επιχειρεί να δημιουργήσει λεκτικά τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε, εξάλλου να υπογραμμίσει το στρατηγικό χαρακτήρα των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων και της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ επιμένοντας, πάντως, υπάρχουν περιθώρια για ακόμη μεγαλύτερη αναβάθμιση των διμερών σχέσεων. Επιπλέον, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας στην αξιοποίηση και ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς και των υποδομών που έχει αναπτύξει, όπως των τερματικών σταθμών LNG Ρεβυθούσας και Αλεξανδρούπολης, υποδομές, που την μετατρέπουν σε κόμβο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και σε ενεργειακή πύλη μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας για τη μεταφορά LNG, ενώ χαρακτήρισε την ταυτόχρονη παρουσία της ExxonMobil και της Chevron στην Ελλάδα, αμερικανική ψήφο εμπιστοσύνης.