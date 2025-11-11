Παπασταύρου για ενέργεια:«Ο ιδιωτικός τομέας στάθηκε στο ύψος του, ευχαριστώ τις εταιρείες»

Με σαφές μήνυμα αυτοπεποίθησης και εθνικής υπερηφάνειας, ο Σταύρος Παπασταύρου σχολίασε τις ιστορικές συμφωνίες που υπογράφηκαν στο πλαίσιο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια, αναδεικνύοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό χάρτη της περιοχής.

Η υπογραφή για την είσοδο της ExxonMobil στο «μπλοκ 2» και η νέα συμφωνία ΔΕΠΑ – AKTOR με τη Venture Global για LNG σηματοδοτούν, όπως είπε, «την επιβεβαίωση ότι ο ελληνικός ιδιωτικός τομέας μπορεί να κοιτάξει στα ίσια τις μεγάλες αμερικανικές και ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες».

«Με μεγάλο αίσθημα περηφάνιας, οι ελληνικές επιχειρήσεις στάθηκαν στο ίδιο τραπέζι με τους διεθνείς ενεργειακούς παίκτες – και μίλησαν τη γλώσσα τους», υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου.

Μιλώντας στο Athens Investment Forum (AIF), ο ίδιος τόνισε ότι η επιλογή των ΗΠΑ να επενδύσουν στρατηγικά στην Ελλάδα ως ενεργειακό κόμβο δεν είναι καθόλου τυχαία. «Προφανώς έχει να κάνει με τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική μας θέση, με τη σταθερότητα και τις υποδομές μας. Όμως, έχει να κάνει εξίσου με κάτι βαθύτερο: με τον ενεργειακό ρεαλισμό αυτής της κυβέρνησης και με ελληνικές εταιρείες που ξέρουν να συνεργάζονται, να προτείνουν λύσεις και να εμπνέουν εμπιστοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Αναφερόμενος ονομαστικά στις επιχειρήσεις που συμμετείχαν ενεργά στο νέο ενεργειακό άνοιγμα της χώρας – ΑΔΜΗΕ , ΔΕΠΑ , Helleniq Energy (πρώην ΕΛΠΕ) , ΔΕΣΦΑ , ΤΕΡΝΑ, Motor Oil Όμιλος Κοπελούζου, AKTOR – επεσήμανε ότι τα στελέχη τους «δεν υστερούν σε τίποτα από τα διεθνή στελέχη των μεγάλων ομίλων. Διαθέτουν σπουδές, εμπειρία, τεχνογνωσία και κυρίως επαγγελματική αξιοπιστία».



«Οι συμφωνίες αυτές δεν έγιναν μεταξύ κυβερνήσεων, αλλά μεταξύ ιδιωτών – γιατί ο ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος έπεισε ότι μπορεί να συνεννοηθεί, να συνεργαστεί και να σταθεί ισότιμα απέναντι στους πιο ισχυρούς διεθνείς παίκτες», σημείωσε.



Η Ελλάδα περνά πλέον από το στάδιο του “παρατηρητή” στο τραπέζι των αποφάσεων της ενέργειας, διεκδικώντας ρόλο κόμβου και εταίρου. Και αυτό, όπως είπε ο Παπασταύρου, είναι «έργο ανθρώπων και εταιρειών που πίστεψαν στις δυνατότητες της χώρας».