Παπασταύρου από Βρυξέλλες: «Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού αερίου»

Σε μια περίοδο που η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης επανακαθορίζεται, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ο Κύπριος υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος , είχαν κρίσιμη συνάντηση στις Βρυξέλλες με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν.

Στο τραπέζι τέθηκαν οι νέες στρατηγικές συνεργασίες Ελλάδας – ΗΠΑ, που υπογράφηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα και αποτελούν, σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, ορόσημο για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία και τη μετάβαση προς το αμερικανικό φυσικό αέριο, με την Ελλάδα σε ρόλο κεντρικής πύλης εισόδου.

«Τον ενημερώσαμε για τις συμφωνίες που οδηγούν στη σταδιακή απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και στη στροφή προς το αμερικανικό, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται σε βασικό κόμβο εισόδου και διανομής», δήλωσε ο υπουργός.

Κομβικό έργο ο GSI

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία της επικαιροποίησης των οικονομικών και τεχνικών δεδομένων του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, χαρακτηρίζοντάς το «κομβικό για την ενεργειακή αυτονομία της περιοχής και τη σταθερότητα της ΝΑ Μεσογείου».



«Συζητήσαμε τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 3+1 με Κύπρο, ΗΠΑ και Ισραήλ και υπογραμμίσαμε την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η επικαιροποίηση των στοιχείων της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ενόψει του αυξανόμενου επενδυτικού ενδιαφέροντος», τόνισε.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί γρηγορότερα στην ενίσχυση των έργων διασυνδεσιμότητας, ώστε να θωρακιστεί ενεργειακά και να περιορίσει το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.



«Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει. Η διασυνδεσιμότητα είναι το κλειδί για να πέσουν οι τιμές και να αποκτήσει η Ήπειρος πραγματική ενεργειακή ασφάλεια», κατέληξε ο υπουργός.

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο των εργασιών της 3ης διακυβερνητικής συνόδου των 2 χωρών.



Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε -μεταξύ άλλων- ότι, «οι συμφωνίες που υπογράψαμε την προηγούμενη εβδομάδα συμβάλουν στην ενεργειακή ασφάλεια όλης της Ευρώπης». Παράλληλα, αναφερόμενος στους υδρογονάνθρακες, επεσήμανε ότι, η πρώτη γεώτρηση μετά από 40 χρόνια, που τοποθετείται χρονικά σε 18 μήνες, ανοίγει ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη χώρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εν λόγω συμφωνίες καταδεικνύουν τη στρατηγική σημασία των 2 χωρών για την Ευρώπη αλλά και τον καταλυτικό ρόλο του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ). «Συζητήσαμε περαιτέρω για τη σημασία εμβάθυνσης αυτής της συνεργασίας και την αντιμετώπιση προκλήσεων».