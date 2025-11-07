Ελλάδα-ΗΠΑ: Από το LNG στην Κρήτη έως τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο, ένας νέος ενεργειακός άξονας

Με την πρωινή παρέμβαση του πρωθυπουργού στο Ζάππειο στο πλαίσιο των εργασιών του P – TEC Forum ολοκληρώνεται ένα άκρως θετικό τριήμερο για τη θέση της Ελλάδος στο νέο ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και για τις Ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Φωτ. Eurokinissi

«Κερασάκι» στην τούρτα η συμφωνία του αμερικανικού κολοσσού ExxonMobil, της HelleniQ Upstream και της Energean Hellas για την παραχώρηση ποσοστών συμμετοχής στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, η οποία προβλέπει την πρόθεση έρευνας και υπεράκτιας γεώτρησης στο συγκεκριμένο οικόπεδο, 40 χρόνια μετά την τελευταία υπεράκτια γεώτρηση σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Για «ιστορική στιγμή» και «πράξη ευθύνης και προοπτικής» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, o οποίος στο μήνυμα του σημείωσε πως η ερευνητική γεώτρηση μπορεί να ξεκινήσει σχετικά άμεσα σε ένα ορίζοντα 18 μηνών. «Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να αξιοποιήσουμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο. Για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυβερνητικές πηγές επιμένουν πως η συγκεκριμένη συμφωνία, αλλά και άλλες, που αναμένεται να υπογραφούν σήμερα στον ιδιωτικό τομέα ενισχύουν έτι περαιτέρω την Ελληνοαμερικανική συνεργασία όχι μόνο στην ενέργεια αλλά και στους τομείς της ναυτιλίας και των επενδύσεων.

«Ψήφος εμπιστοσύνης της Ουάσιγκτον στο ρόλο της Ελλάδας»

Φωτ. Eurokinissi

Η αποστροφή του Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας, Κρις Ράιτ ότι η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου για το αμερικανικό LNG αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του αναβαθμισμένου γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδος, όπως λένε αρμόδια κυβερνητικά στελέχη. Εξάλλου, η συμμετοχή δύο αμερικανικών κολοσσών, ήτοι της ExxonMobil και της Chevron στις διαδικασίες ερευνών για κοιτάσματα φυσικού αερίου νοτίως της Κρήτης και στη Δυτική Ελλάδα αποτελεί ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στην ενεργειακή πολιτική της χώρας με σημαντικές γεωπολιτικές διαστάσεις.

Μάλιστα, η αναβίωση του σχήματος 3 +1 σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας στο περιθώριο του P – TEC Forum στο Ζάππειο Μέγαρο αποτελεί ακόμη ένα σοβαρό πειστήριο της ψήφου εμπιστοσύνης της Ουάσιγκτον στο ρόλο Ελλάδος και Κύπρου στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ «φωτογραφίζει» και ποιοι είναι οι σταθεροί σύμμαχοι των ΗΠΑ σε μία φορτισμένη γεωπολιτικά -και όχι μόνον- περιοχή.

Στη δήλωση των τεσσάρων Υπουργών Ενέργειας, που εξεδόθη από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επαναλαμβάνεται η υποστήριξη τους σε υφιστάμενα και μελλοντικά έργα διασύνδεσης στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης, καθώς και στη συνεργασία για την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Όπως επισημαίνεται, εξάλλου, στο ίδιο κείμενο Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να αξιοποιήσουν περαιτέρω τη φόρμουλα 3+1 για την προώθηση της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και τη μείωση της εξάρτησης από «κακόβουλους παράγοντες», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Αξιοσημείωτο, επίσης, ότι το σχήμα 3 + 1 καταδικάζει τις προσπάθειες της Ρωσίας να παρακάμψει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και να χρηματοδοτήσει τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.