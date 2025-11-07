Ελλάδα – ΗΠΑ: Μνημόνιο συνεργασίας για την οικονομική σταθερότητα εν μέσω ενεργειακών εξελίξεων

Την ώρα που τα ενεργειακά ζητήματα κυριαρχούν στην ατζέντα της P-TEC, με τις ανακοινώσεις για νέα επιχειρηματικά και επενδυτικά deals γύρω από το αμερικανικό LNG να αναμένονται εντός της ημέρας, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την οικονομική σταθερότητα.



Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης , ο Αμερικανός υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος Τζέικομπ Χέλμπεργκ, καθώς και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) .



Η κ. Γκίλφοϊλ ανακοίνωσε τη συμφωνία από το βήμα της P-TEC, υπογραμμίζοντας ότι «οι δύο χώρες δεσμεύονται σε έργα που θα ενισχύσουν την οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια τις επόμενες δεκαετίες».