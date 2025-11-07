ΑΚΤΟR-ΔΕΠΑ: Υπεγράφη η συμφωνία για το αμερικανικό LNG-Εξάρχου: Είναι ιστορική ημέρα για την Ελλάδα

Την ιστορική συμφωνία για τη μεταφορά LNG από τις ΗΠΑ και την τροφοδοσία όλης της νοτιοανατολικής Ευρώπης με 2 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως θα υλοποιήθηκε η «Αtlantic-See LNG Trade» που συστάθηκε από τον όμιλο ΑΚΤOΡ και τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ.

Φωτ. Eurokinissi

Τη συμφωνία είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και CEO της Atlantic-See LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου ο οποίος τόνισε πως η απόφαση των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως τον βασικό άξονα στον κάθετο διάδρομο θα αλλάξει την οικονομία της χώρας και θα την ισχυροποιήσει γεωπολιτικά.



Ο κ. Εξάρχου έκανε λόγο για «ιστορική συμφωνία» και «ιστορική ημέρα για την Ελλάδα», εξέφρασε τις προσωπικές του ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ και την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ.