FT: Ελλάδα - ΗΠΑ εμβαθύνουν τους ενεργειακούς δεσμούς – Η πρώτη συμφωνία γεώτρησης εδώ και 40 χρόνια

Στη συμφωνία του αμερικανικού κολοσσού ExxonMobil, της HelleniQ Upstream και της Energean Hellas για την παραχώρηση ποσοστών συμμετοχής στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο αναφέρονται οι Financial Times τονίζοντας ότι «η Ελλάδα υπέγραψε την πρώτη της συμφωνία για την εξερεύνηση υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου εδώ και τέσσερις δεκαετίες, σε μια ιστορική συμφωνία υπό την ηγεσία της ExxonMobil, η οποία σηματοδότησε το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για την ανατολική Μεσόγειο».

Όπως επισημαίνει η βρετανική οικονομική εφημερίδα, η ασυνήθιστα υψηλού προφίλ αμερικανική αντιπροσωπεία υπογραμμίζει την εντεινόμενη συμμετοχή της στην ελληνική ενεργειακή πολιτική. Σημειώνεται ότι ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, ο υπουργός Ενέργειας Chris Wright και ο υπουργός Εσωτερικών Doug Burgum, συναντήθηκαν με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αθήνα σε μια σύνοδο κορυφής για την ενεργειακή συνεργασία αυτή την εβδομάδα, πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

Όπως επισημαίνει το άρθρο των FT, «Η νέα συμφωνία γεώτρησης, στην οποία συμμετέχουν η ExxonMobil, η Energean και η HelleniQ Energy, επιτρέπει την εξερεύνηση στο Ιόνιο Πέλαγος, περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά της Κέρκυρας, και αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του 2026. Η ExxonMobil θα κατέχει το 60% των μετοχών και θα διαχειρίζεται την επιχείρηση, εάν οι δοκιμές αποδειχθούν επιτυχείς. Το απόθεμα εκτιμάται ότι περιέχει έως και 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου».

Παράλληλα, οι FT αναφέρονται και στις επιδιώξεις της Ελλάδας υπογραμμίζοντας ότι επιχειρεί να «αυξήσει τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ για επανεξαγωγή μέσω του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου, που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία μέσω της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας. Ο ρόλος της Ελλάδας στη μεταφορά φυσικού αερίου είναι πιθανό να ενισχυθεί περαιτέρω εάν η ΕΕ προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση των ρωσικών προμηθειών».

«Τέλειο σημείο εισόδου»

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι ο Wright χαρακτήρισε την Ελλάδα ως το «τέλειο σημείο εισόδου» στην Ευρώπη για το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, καθώς έχει απομακρυνθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας. «Έχουμε την ευκαιρία να αντικαταστήσουμε κάθε σταγόνα ρωσικού φυσικού αερίου, διαθέτουμε μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου».

«Νέο κεφάλαιο»

Ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil, John Ardill, δήλωσε στους FT ότι η συμφωνία για το Ιόνιο Πέλαγος «θα μπορούσε να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην εγχώρια ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ευημερία του ελληνικού λαού».

Επιπλέον, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών συνέδεσε τη συμφωνία με την ενεργειακή ασφάλεια και την εθνική ασφάλεια. «Ο στόχος της Αμερικής είναι να παράγει ενέργεια που μπορούμε να πουλήσουμε στους φίλους και τους συμμάχους μας, ώστε να μην χρειάζεται πλέον να αγοράζουν από τους αντιπάλους μας», δήλωσε.