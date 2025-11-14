Είναι νωρίς ακόμα να αποχαιρετήσουμε το πετρέλαιο - Η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας

Η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα συνεχίσει πιθανότατα να αυξάνεται έως το 2050, προβλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας, αλλάζοντας θέση από την προηγούμενη εκτίμηση για μία ταχύτερη μετάβαση προς πράσινες μορφές ενέργειας.

Στην ετήσια έκθεσή του, ο Οργανισμός προέβλεψε επίσης ότι η ανθρωπότητα δεν θα καταφέρει να επιτύχει το στόχο για αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τα προ-βιομηχανικά επίπεδα, ώστε να αποφευχθούν οι καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.



Ο Οργανισμός, που εδρεύει στο Παρίσι, δέχεται έντονες πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω των πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος καλεί διαρκώς τις αμερικανικές εταιρείες να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου.



Κατά τη διάρκεια της θητείας του Τζο Μπάιντεν, η ΙΕΑ προέβλεπε ότι η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο θα κορυφωθεί μέσα στη δεκαετία, καθώς θα έπρεπε να σταματήσουν οι επενδύσεις σε νέα σχέδια για εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για μηδενικές εκπομπές άνθρακα στα μέσα του αιώνα.

Αυξημένη η ζήτηση για πετρέλαιο

Ωστόσο, με τις δεδομένες πολιτικές που ασκούνται αυτή τη στιγμή, η ΙΕΑ προβλέπει ότι από το «τρέχον σενάριο πολιτικών», η ζήτηση για πετρέλαιο θα φτάσει τα 113 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στα μέσα του αιώνα, νούμερο αυξημένο κατά 13% σε σχέση με την κατανάλωση πετρελαίου το 2024.



Το σενάριο της ΙΕΑ βασίζεται στις υπάρχουσες κυβερνητικές πολιτικές και όχι στις υποσχέσεις για επίτευξη των κλιματικών στόχων.



Αυτό τόνισε σε συνέντευξη Τύπου και ο επικεφαλής του Οργανισμού, ο οποίος τόνισε ότι «πιστεύαμε ότι είχε περάσει την… κορύφωση της ζήτησης πετρελαίου», όμως η ΙΕΑ αναγκάστηκε τελικά να αναμορφώσει τις προβλέψεις της, λόγω των αλλαγών στην παγκόσμια πολιτική κατάσταση.

Το LNG

Στην έρευνα επισημαίνεται επίσης ότι έχουν αυξηθεί μέσα στο 2025 οι τελικές αποφάσεις για νέα σχέδια υγροποιημένου αερίου, LNG. Μάλιστα, είπε ότι τα έργα για ετήσια εξαγωγή 300 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων LNG θα ξεκινήσουν το 2030, σηματοδοτώντας μία τεράστια αύξηση 50%.



Με βάση την τωρινή κατάσταση, η παγκόσμια αγορά LNG θα αυξηθεί από τα περίπου 560 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2024 στα 880 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2035 και στα 1.020 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2050, εξ αιτίας της αυξημένης ζήτησης από τον τομέα ενέργειας για να τροφοδοτηθούν τα data center και η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.