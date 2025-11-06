Τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 40 χρόνια

Η νέα συμφωνία μεταξύ ExxonMobil, HelleniQ Upstream και Energean Hellas για την πραγματοποίηση ερευνητικής γεώτρησης στο οικόπεδο 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και ταυτόχρονα μια κομβική εξέλιξη για τον ενεργειακό της ρόλο στη Μεσόγειο.

Ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική ενεργειακή στρατηγική

Η συμφωνία δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική συνεργασία. Συμβολίζει τη μετάβαση της Ελλάδας σε μια νέα εποχή ενεργειακής αυτοδυναμίας, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 40 χρόνια. Η γεώτρηση Ασωπός-1, που θα πραγματοποιηθεί δυτικά της Κέρκυρας, φιλοδοξεί να επιβεβαιώσει την ύπαρξη ενός σημαντικού ταμιευτήρα φυσικού αερίου — ενός πιθανού κοιτάσματος έως και 200 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm).

Η ανακάλυψη ενός τέτοιου κοιτάσματος θα μπορούσε να αναβαθμίσει γεωπολιτικά και οικονομικά τη θέση της χώρας, μειώνοντας την ενεργειακή της εξάρτηση, ενισχύοντας τα δημόσια έσοδα και μετατρέποντας την Ελλάδα σε σημαντικό διαμετακομιστικό και ερευνητικό κόμβο φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η στρατηγική σημασία του οικοπέδου 2

Το οικόπεδο 2, έκτασης 2.422 τετραγωνικών χιλιομέτρων, είναι η πιο ώριμη παραχώρηση για ερευνητική γεώτρηση στη χώρα. Μετά την ολοκλήρωση τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών το 2022, διαπιστώθηκε ότι η περιοχή διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες ανεκμετάλλευτες γεωλογικές δομές της Μεσογείου. Το γεγονός αυτό αυξάνει σημαντικά τη σημασία της επένδυσης, παρά το υψηλό ρίσκο και τις πιθανότητες επιτυχίας της τάξης του 15-18%.

Η συμμετοχή της ExxonMobil με ποσοστό 60% και η ανάληψη της διαχείρισης σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος, αποδεικνύει το ισχυρό ενδιαφέρον ενός παγκόσμιου ενεργειακού κολοσσού για την ελληνική αγορά. Παράλληλα, η Energean Hellas (30%) και η HelleniQ Upstream (10%) επιβεβαιώνουν την ενεργό παρουσία της εγχώριας βιομηχανίας στην αξιοποίηση των εγχώριων φυσικών πόρων.

Οικονομικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις

Αν η γεώτρηση αποδώσει, η Ελλάδα θα μπορούσε να:

Αναβαθμίσει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή ασφάλεια εφοδιασμού σε φυσικό αέριο.

Προσελκύσει νέες επενδύσεις στον τομέα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Ενισχύσει τα δημόσια έσοδα και την περιφερειακή ανάπτυξη των Ιονίων Νήσων.

Αξιοποιήσει την εμπειρία και τεχνογνωσία διεθνών εταιρειών, προωθώντας ταυτόχρονα υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας.

Μια συμφωνία με ιστορία και προοπτική

Το Οικόπεδο 2 έχει μια μακρά πορεία που ξεκινά από το 2018, με αρχική συμμετοχή των Total, Edison και ΕΛΠΕ. Η Energean Hellas ανέλαβε τη διαχείριση το 2021, αναβαθμίζοντας το πρόγραμμα ερευνών με τρισδιάστατα σεισμικά δεδομένα, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό για την ωρίμανση του έργου. Η τεχνική προετοιμασία και η περιβαλλοντική συμμόρφωση που ακολούθησαν έθεσαν τις βάσεις για την επενδυτική εμπιστοσύνη που βλέπουμε σήμερα.

Συμπέρασμα

Η συμφωνία ExxonMobil – Energean – HelleniQ Upstream στο Ιόνιο είναι πολύ περισσότερη από μια εμπορική συνεργασία. Είναι ένα μήνυμα σταθερότητας, επενδυτικής αξιοπιστίας και ενεργειακής προοπτικής για την Ελλάδα. Εάν το αποτέλεσμα της γεώτρησης είναι θετικό, μπορεί να σημάνει την αφετηρία μιας νέας ενεργειακής εποχής, στην οποία η χώρα θα πάψει να είναι μόνο καταναλωτής και θα αποκτήσει ρόλο παραγωγού και στρατηγικού εταίρου στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.