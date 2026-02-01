Μελάνια Τραμπ: Λαμπερή πρεμιέρα στην Αθήνα για το ντοκιμαντέρ «Twenty Days to History»

Στην Αθήνα πραγματοποιείται απόψε η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Melania: Twenty Days to History», που παρουσιάζει τις τελευταίες είκοσι ημέρες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ. Η προβολή γίνεται στο Κέντρο Αθηνών στην οδό Πειραιώς, με την έναρξη να έχει προγραμματιστεί για τις 20:00 και να ακολουθεί μικρή δεξίωση για τους προσκεκλημένους.

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/SARAH YENESEL

Στην εκδήλωση, παρά την έντονη βροχόπτωση, έχουν σπεύσει πλήθος κόσμου όπως φαίνεται στις εικόνες που μεταφέρει η κάμερα του flash.gr:

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης καταφθάνει στο Κέντρο Αθηνών:

Γκίλφοϊλ: «Αυτή η ταινία είναι φανταστική»

«Η Melania Trump είναι εδώ για πολλούς λόγους. Πρώτα απ’ όλα, είναι μια υπέροχη, σπουδαία γυναίκα και πραγματικά μια λαμπρή προσωπικότητα. Έχει κάνει απίστευτα πράγματα για τα παιδιά και για τις γυναίκες. Είναι πολύτιμη για τη χώρα μας και ήθελα να μπορέσω να την παρουσιάσω απόψε. Αυτό που έχει καταφέρει και ο θαυμασμός, η αγάπη και η στοργή που απολαμβάνει για τη χώρα μας είναι πραγματικά κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Είναι αγαπητή φίλη μου, μια υπέροχη φίλη, και ανυπομονώ να δείτε αυτή την ταινία απόψε γιατί είναι φανταστική», τόνισε μεταξύ άλλων η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) σε δήλωση που έκανε πριν μπει στο Κέντρο Αθηνών.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μιλά για το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, πριν από την πρώτη προβολή, στο Κέντρο Αθηνών. pic.twitter.com/0Rm2Y2ihvI — Flash.gr (@flashgrofficial) February 1, 2026

Να σημειωθεί ότι συμμετέχουν προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο δημοφιλής τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός με τη σύζυγό του Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς και οι κουμπάροι του ζεύγους, Βασιλάτος Έρικ και Δήμητρα. Το επίσημο dress code είναι ασπρόμαυρο, σύμφωνα με την πρόσκληση.

ΦΩΤΟ: INTIME NEWS / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Το ντοκιμαντέρ, παραγωγής Amazon MGM Studios, έχει ήδη κάνει πρεμιέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και εστιάζει στη ζωή της Μελάνια Τραμπ κατά την προετοιμασία της για την επιστροφή στον Λευκό Οίκο. Το έργο έχει προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον για την καλλιτεχνική του προσέγγιση και την εμπορική επιτυχία του, με επένδυση που φτάνει τα 40 εκατομμύρια δολάρια.



Η προβολή στην Αθήνα δίνει την ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ και να συμμετάσχει σε μια εκδήλωση με πολιτιστικό και διπλωματικό χαρακτήρα, ενώ η παρουσία των επίσημων προσκεκλημένων υπογραμμίζει τη σημασία της.