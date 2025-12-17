Melania: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για τη ζωή ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ

«Πάμε πάλι από την αρχή». Με αυτά τα λόγια ξεκινάει το τρέιλερ της ταινίας-ντοκιμαντέρ που ασχολείται με τη ζωή της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ και φέρει ως τίτλο το όνομά της.

Το σύντομο στιγμιότυπο από την ταινία «Melania» δίνει μια γεύση του τι θα παρακολουθήσει ο θεατής. Η επίσημη κυκλοφορία της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα και πιο συγκεκριμένα στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο σε όλη τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική, την Ασία, την Ευρώπη, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες. Από την άλλη, η εταιρεία παραγωγής Amazon με την οποία συνεργάστηκε για τις ανάγκες των γυρισμάτων η Μελάνια Τραμπ θα λανσάρει επίσης μια σειρά ντοκιμαντέρ τους επόμενους μήνες.

«Η ιστορία γράφεται κατά τη διάρκεια των 20 ημερών της ζωής μου πριν από την ορκωμοσία του προέδρου των ΗΠΑ», δήλωσε η πρώτη κυρία στο Fox News. «Για πρώτη φορά, το κοινό παγκοσμίως προσκαλείται στους κινηματογράφους για να παρακολουθήσει αυτό το καθοριστικό κεφάλαιο να ξεδιπλώνεται - μια ιδιωτική, αφιλτράριστη ματιά καθώς περιηγούμαι στην οικογένεια, τις επιχειρήσεις και τη φιλανθρωπία στο αξιοσημείωτο ταξίδι μου για να γίνω Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».

Στα πρώτα δευτερόλεπτα του τρέιλερ, η FLOTUS (First Lady of the United States) όπως είναι γνωστή στις ΗΠΑ περπατάει στη ροτόντα του Καπιτωλίου πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του συζύγου της. Κοιτάζει την κάμερα με την πλέον εμβληματική στολή της ορκωμοσίας και λέει: «Πάμε πάλι από την αρχή».

Στη συνέχεια, Μελάνια Τραμπ μπαίνει σε μια αίθουσα όπου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στέκεται σε ένα βήμα κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης και κάνει πρόβα για μια ομιλία. «Η κληρονομιά για την οποία θα είμαι πιο περήφανος θα είναι αυτή του ειρηνοποιού», είπε ο Τραμπ. Η Μελάνια τον διακόπτει και λέει: «Ειρηνοποιός και ενοποιητής».

Η πρώτη κυρία δήλωσε ότι η ιστορία «δεν έχει ειπωθεί ποτέ και επειδή το θέμα είναι ιστορικά σημαντικό, ήταν επιτακτική ανάγκη για μένα να παράγω μια ταινία υψηλού κινηματογραφικού επιπέδου, κατάλληλη αποκλειστικά για κινηματογράφους παγκοσμίως».

«Οι 20 ημέρες της ζωής μου, που προηγούνται της ορκωμοσίας του προέδρου των ΗΠΑ, αποτελούν μια σπάνια και καθοριστική στιγμή—μια στιγμή που δικαιολογεί σχολαστική φροντίδα, ακεραιότητα και ασυμβίβαστη δεξιοτεχνία», είπε.

«Είμαι περήφανη που μοιράζομαι αυτή την πολύ συγκεκριμένη στιγμή της ζωής μου—20 ημέρες έντονης μετάβασης και σχεδιασμού—με σινεφίλ και θαυμαστές σε όλο τον κόσμο» κατέληξε μεταξύ άλλων.