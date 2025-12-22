Νέο παραλήρημα Τραμπ: Η Μελάνια διπλώνει τόσο τέλεια τα εσώρουχά της, είναι πολύ σχολαστική

Μια, μάλλον, ασυνήθιστη λεπτομέρεια επέλεξε να μοιραστεί μαζί με τους οπαδούς του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βόρεια Καρολίνα την Παρασκευή 19 Dεκεμβρίου.

Αναφερόμενος στην έφοδο του FBI στην εξοχική του έπαυλη στο Mar-a-lago τον Αύγουστο 2022 στο πλαίσιο έρευνας για αφαίρεση απόρρητων εγγράφων από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ σχολίασε ότι οι αστυνομικοί δεν δίστασαν να ανοίξουν ακόμη και τις ντουλάπες και τα συρτάρια της συζύγου του, Μελάνια.

«Ήμουν αυτός που κυνηγήθηκε... Είχα αυτά τα "ζώα" να προσπαθούν να μου επιτεθούν στο Mar-a-Lago», δήλωσε ο πρόεδρος την Παρασκευή. «Έψαξαν ακόμη και στην ντουλάπα της συζύγου μου και θα πω το εξής, πρώτον, είναι πολύ άσχημο, αλλά ακούγεται λίγο περίεργο. Άνοιξαν τα συρτάρια της. Πάντως είναι πολύ σχολαστική. Όλα είναι τέλεια. Τα προσωπικά της ρούχα... που μερικές φορές αναφέρονται ως εσώρουχα, είναι διπλωμένα, τέλεια. Είναι τόσο τέλεια, που λέω: "Αυτό είναι πανέμορφο". Τα διπλώνει τόσο σχολαστικά».

«Νομίζω ότι τα ατμίζει», πρόσθεσε, κουνώντας τα χέρια του σαν να σιδερώνει ρούχα, κάτι που προκάλεσε γέλια στο κοινό. «Γυρίσαμε σπίτι. Δεν ήμουν εκεί όταν έγινε η έφοδος», είπε. «Άνοιξε τα συρτάρια και δεν ήταν έτσι. Ήταν ένα χάος».

«Ήταν παντού. Και είπε, "Ω, τι συνέβη; Αυτό είναι τόσο τρομερό"... Μπήκαν στο δωμάτιο του μικρού μου αγοριού. Αυτοί οι κακοποιοί είναι αηδιαστικοί και δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να τη γλιτώσουν».