Πρεμιέρα με φλας, αλλά άδειες αίθουσες για το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ - Οι πρώτες εικόνες

Σε μια πολιτικο-πολιτιστική σύγκλιση που μοιάζει περισσότερο με στρατηγικό spin-off παρά με κινηματογραφικό γεγονός, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, παρουσίασε χθες στην Ουάσιγκτον το ντοκιμαντέρ Melania. Το φιλμ, που καλύπτει τις είκοσι ημέρες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ, και φέρει το μονόγραμμα της ίδιας ως παραγωγού, έκανε πρεμιέρα στο αναβαθμισμένο πλέον Trump-Kennedy Center, μια θεατρική υποδομή που πρόσφατα μετονομάστηκε υπέρ της οικογενειακής ταυτότητας Τραμπ.



Η πρεμιέρα είχε όλα τα στοιχεία που πηγαίνουν πακέτο με μια προϊοντική εκδήλωση υψηλού προϋπολογισμού: μαύρο χαλί αντί για κόκκινο, χορηγοί που γράφουν πολλά μηδενικά (Amazon MGM Studios πλήρωσε 40 εκατ. δολάρια μόνο για τα δικαιώματα και ακόμη 35 εκατ. για την προώθηση), και υπουργοί της κυβέρνησης να περπατούν σχεδόν υποχρεωτικά κάτω από τα φλας , από τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ μέχρι τον Πιτ Χέγκσεθ.

Reuters

Όταν η Amazon ανοίγει το πορτοφόλι

Το εγχείρημα δεν είναι τυπικό ντοκιμαντέρ. Στην ουσία πρόκειται για ένα πολιτικά φορτισμένο προφίλ προσωπικότητας» με στιλιζαρισμένες σκηνές, φωτογενή αισθητική και –σύμφωνα με κριτικούς– λιγότερη ουσία απ’ όση υπόσχεται ο τίτλος. Παραγωγοί και η Amazon αρνούνται ότι επρόκειτο για πολιτικό δώρο προς την κυβέρνηση Τραμπ, λέγοντας ότι «οι θεατές θα το αγαπήσουν», αλλά ούτε οι αριθμοί εισιτηρίων ούτε η απουσία αληθινών αστέρων από το σόου υποστηρίζουν αυτή την εκτίμηση.

Πρεμιέρα του ντοκυμαντέρ «Melania» με πρωταγωνίστρια την πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ - Reuters pic.twitter.com/ZaincDPw8p — Flash.gr (@flashgrofficial) January 30, 2026





Κάτι ακόμα και είναι βαρύ: το ίδιο το κοινό δείχνει ψυχρή ανταπόκριση. Οι πωλήσεις εισιτηρίων στις πρώτες προκρατήσεις ήταν υποτονικές και σε κάποιες χώρες όπως η Νότια Αφρική το ντοκιμαντέρ αποσύρθηκε εντελώς από τους κινηματογράφους εν μέσω διπλωματικών εντάσεων.



Σε αυτό το κλίμα, η Μελάνια Τραμπ έσπευσε να περιγράψει το έργο ως «όμορφο, συναισθηματικό, μόδας», ενώ ο σύζυγος και πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε την ταινία «πολύ σημαντική». Το αποτέλεσμα; Ένα προϊόν που μοιάζει περισσότερο με μάρκετινγκ πολιτικής εικόνας παρά με κινηματογραφική προσφορά που ενδιαφέρει πέρα από τα στρατόπεδα των εμπλεκόμενων.

Reuters

Η ταινία βγαίνει στις αμερικανικές αίθουσες σήμερα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να μιλούν για μέτρια έως χαμηλή εισπρακτική εκκίνηση, πολύ κάτω από αυτό που θα περίμενε κανείς για ένα έργο με τόσο μεγάλο budget

