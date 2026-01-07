«Η Μελάνια με μισεί» αποκάλυψε ο Τραμπ για τη χορογραφία που έχει υιοθετήσει

Αναφορά στις παρατηρήσεις που του κάνει η σύζυγός του έκανε για ακόμη μια φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας την Τρίτη 6 Ιανουαρίου στο Κέντρο Τραμπ - Κένεντι στη Ουάσιγκτον.

Κατά τη διάρκεια λοιπόν της ομιλίας του ενώπιον φοιτητών, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι στη Μελάνια Τραμπ δεν αρέσει καθόλου το γεγονός ότι χλευάζει και ειρωνεύεται τρανς αθλήτριες της άρσης βαρών.

Μάλιστα ανέφερε ότι στη Μελάνια δεν αρέσει καθόλου και η χορογραφία που υιοθέτησε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του περιόδου και έγινε σήμα κατατεθέν υπό τους ήχους του εμβληματικού τραγουδιού «YMCA».

«Η γυναίκα μου το αντιπαθεί αυτό όταν το κάνω [ενν. τις μιμήσεις]. Είναι μια πολύ κομψή γυναίκα. Αντιπαθεί να με βλέπει να χορεύω», είπε σε ομιλία του στο Trump-Kennedy Center που πρόσφατα πήρε και το όνομά του, εν μέσω οργής για την μετονομασία.

Συνέχισε για τους διαλόγους με τη γυναίκα του: «Της λέω “όλοι θέλουν να με δουν να χορεύω” και μου λέει “Αγάπη μου, δεν αρμόζει αυτό σε πρόεδρο”. Μα, βγήκα πρόεδρος! “Φαντάζεσαι τον Φράνκλιν Ρούσβελτ να χορεύει;”, μου λέει, φαίνεται όμως ότι ίσως δεν ξέρει και πολλά για την αμερικανική ιστορία».

MAKE AMERICA GROOVE AGAIN: President Trump says First Lady Melania thinks people don’t like his dancing — “They’re just being nice.”



But he's not buying it:



"That's not right. The place goes crazy." pic.twitter.com/Btr6nMEcEp — Fox News (@FoxNews) January 6, 2026

Τρανς και Μαδούρο στο στόχαστρο του Τραμπ

Αλλάζοντας θέμα, ο Τραμπ άρχισε να παριστάνει τις τρανς αθλήτριες της άρσης βαρών και να δείχνει πώς δυσκολεύονται να σηκώσουν τα βάρη, ενώ βάζουν μετά τα κλάματα. Αντίθετα, συνέχισε να λέει ο Τραμπ «πάει ένας άντρας και σηκώνει το βάρος με ευκολία, αυτά είναι τρελά πράγματα».

Δεν παρέλειψε να ειρωνευτεί ούτε τον Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν το Σάββατο.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Μαδούρο... αντέγραφε τις χορευτικές του κινήσεις, ότι «είχε σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους στη Βενεζουέλα», όπως και ότι είχε θάλαμο βασανιστηρίων στο κέντρο του Καράκας.