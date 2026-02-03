Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποθεώνει την Αθήνα: Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Melania»

Η Αθήνα φιλοξένησε την περασμένη Κυριακή σε ειδική προβολή το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Melania». Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, εξέχουσα προσωπικότητα της αμερικανικής συντηρητικής σκηνής και στενή συνεργάτιδα του Προέδρου Τραμπ, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της με μια ανάρτηση που αναδεικνύει την ελληνική πρωτεύουσα ως βασικό σταθμό της διεθνούς προβολής της ταινίας.

It was an honor to host the Greek premiere of “Melania” as part of the film's worldwide launch over the weekend! The incredible documentary offers a rare behind the scenes look into the life and public service of our First Lady leading up to the 2025 presidential inauguration of… pic.twitter.com/vwAuRlCG9k — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) February 3, 2026

Σύμφωνα με την Γκίλφοϊλ, το ντοκιμαντέρ δεν αποτελεί απλώς μια βιογραφία, αλλά μια σπάνια ματιά «πίσω από τις κουρτίνες» στη ζωή και το έργο της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ. Η ταινία εστιάζει στη δημόσια προσφορά της Μελάνια Τραμπ και στις στιγμές που οδήγησαν στην ιστορική ορκωμοσία του Ιανουαρίου του 2025, προσφέροντας υλικό που δεν έχει ξαναδεί το φως της δημοσιότητας.

«Ήταν μια μαγική βραδιά», σημείωσε η Γκίλφοϊλ, ευχαριστώντας τους Έλληνες υποστηρικτές και φίλους που κατέστησαν δυνατή την εκδήλωση στην Αθήνα.