Live η παρουσίαση των συμβάσεων μίσθωσης του Ελληνικού Δημοσίου με Chevron - HELLENIQ Energy

Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, μια από τις ισχυρότερες ενεργειακές πολυεθνικές του κόσμου, η Chevron, δεσμεύεται με τόσο καθαρό τρόπο σε ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Ο αμερικάνικος κολοσσός υπέγραψε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, την συμφωνία με το Ελληνικό Δημόσιο για έρευνες σε 4 θαλάσσιες περιοχές νοτίως Κρήτης και Πελοποννήσου.



Πρόκειται για περιοχές χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων, που μπήκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς από το 2025, με στόχο όχι απλώς την αναζήτηση κοιτασμάτων, αλλά τη θωράκιση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και την αναβάθμιση της γεωπολιτικής της θέσης.



Η εμπλοκή της Chevron εντάσσεται σε ένα ευρύτερο αμερικανικό ενεργειακό και στρατηγικό αποτύπωμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η περιοχή έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε κρίσιμο πεδίο ισορροπιών, με φόντο τις εντάσεις και τη διαρκή αναθεωρητική ρητορική της Άγκυρας.

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων πραγματοποιεί ειδική εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης με την παρουσία επιλεγμένου κοινού, για την παρουσίαση των τεσσάρων συμβάσεων και την ανάδειξη της σημασίας τους.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ CHEVRON-HELLENIQ ENERGY ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Παίρνοντας τον λόγο στην αρχή της εκδήλωσης στο Μουσείο της Ακρόπολης, ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα αποτελεί «εθνική υπόθεση». Προς αυτήν την κατεύθυνση, έστειλε μήνυμα προς την αντιπολίτευση να στηρίξει τα σχέδια που αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη στην Ανατολική Μεσόγειο και αναβαθμίζουν τον ενεργειακό ρόλο της χώρας.

O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημείωσε πως «η Ελλάδα γίνεται εν δυνάμει παραγωγός φυσικού αερίου, προς όφελος της χώρας και των επόμενων γενεών. Για την χώρα μας, η ανάπτυξη στον τομέα των υδρογονανθράκων ήταν, είναι και θα είναι εθνική υπόθεση και ελπίζουμε να έχει διακομματικό χαρακτήρα»

Θεμέλιος λίθος η συμφωνία

Από την μεριά της η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σημείωσε ότι με την συμφωνία «ενισχύουμε το ενεργειακό μέλλον των δύο χωρών. Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος, η σημερινή συμφωνία αποτελεί θεμέλιος λίθος της σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ. Το 2025 ήταν ένα έτος εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, υπό την καθοδήγηση της προεδρίας Τραμπ.

Η Αμερικανίδα πρέσβης ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση, για τη δημιουργία περιβάλλοντος, όπου οι επενδύσεις μπορούν να ανθίσουν. «Δουλεύουμε για να διασφαλίσουμε ότι οι κυβερνήσεις μας αφαιρούν εμπόδια και για να καθοδηγήσουμε τις αμερικανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ελλάδα.



Αναφερόμενη στο επόμενο μεγάλο στόχο, τον Κάθετο Διάδρομο η κα. Γκίλφοϊλ σημείωσε πως «έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο και το LNG φτάνει μέχρι την Ουκρανία και ενισχύει τόσο την Ελλάδα, όσο και τις ΗΠΑ, δημιουργώντας για σήμερα, αλλά και τις επόμενες γενιές, μια εναλλακτική στο ρωσικό αέριο».



Σε χρόνο ρεκόρ οι διαδικασίες

Youtube

Παρουσιάζοντας την σύμβαση ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Αριστοφάνης Στεφάτος, σημείωσε πως «ξεκινάμε με σεισμογραφικές έρευνες μέχρι το τέλος της χρονιάς και θα φτάσουν μέχρι το 2030. Στο block 2 θα μπορούσαν οι γεωτρήσεις να φτάσουν μέχρι και το 2032. Η περίοδος 2032-35 είναι κρίσιμη περίοδος για την εγχώρια παραγωγή υδρογονανθράκων», είπε ο κ. Στεφάτος. Η διαδικασία αξιολόγησης μέχρι τη σύναψη υπογραφών έγινε στο μισό χρόνο, από 22 μήνες σε 11, τόνισε ο κ. Στεφάτος, ευχαριστώντας τον κ. Παπασταύρου.

Ο αντιπρόεδρος της Chevron Γκάβιν Λιούις ανεβαίνοντας στο βήμα σημείωσε πως η σημερινή ημέρα αποτελεί σημείο καμπής για την εταιρεία και για τις μελλοντικές αξιοποιήσεις υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

«Δεν πρέπει να τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι θα τα καταφέρουμε, χωρίς το κομμάτι των υδρογονανθράκων. Η συνεργασία με την Chevron αποτελεί μια ένδειξη αναγνώρισης της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου μας δυναμικού, σε σχέση με τη γεωλογία της Ελλάδας, ενώ θα προσπαθήσουμε να είμαστε στο ίδιο επίπεδο στο κομμάτι της εταιρικής διακυβέρνησης, της υπευθυνότητας και της σχέσης με τις τοπικές κοινωνίες» σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Helleniq Energy , Ανδρέας Σιάμισιης.