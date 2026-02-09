Γνώμες Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Κτηνοτρόφοι Ευλογιά Αιγοπροβάτων Κώστας Τσιάρας

Σύσκεψη Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους για την ευλογιά

Στο Μέγαρο Μαξίμου θα βρεθούν αύριο εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα προκειμένου να συμμετάσχουν σε ευρεία σύσκεψη, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τα προβλήματα του κλάδου μεταξύ αυτών την ευλογιά των αιγοπροβάτων. 

Τη σύσκεψη ανακοίνωση μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989 ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ο οποίος επανέλαβε ότι στόχος είναι να τηρηθούν στο ακέραιο όλα τα μέτρα βιοασφάλειας καθώς δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο. Δεν απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο στήριξης των κτηνοτρόφων και για το 2026.

Συνολικά στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένονται περίπου 20 άτομα. 

