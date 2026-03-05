Όταν το κράτος ακυρώνει τον ίδιο του τον σχεδιασμό

Η απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ανακαλέσει τη διαδικασία επιλογής διοικήσεων για τον ΕΛΓΑ, τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και τον ΕΦΕΤ αναδεικνύει ένα γνώριμο πρόβλημα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης: διαδικασίες που ξεκινούν με φιλοδοξίες και καταλήγουν να ακυρώνονται.



Στις 4 Μαρτίου 2026 ο υπουργός Κωνσταντίνος Τσιάρας υπέγραψε την ανάκληση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 2024, επικαλούμενος θεσμικές μεταρρυθμίσεις και οργανωτικές αλλαγές στους οργανισμούς. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει απλό: γιατί ξεκίνησε μια διαδικασία που τελικά εγκαταλείπεται δύο χρόνια μετά;



Η εξέλιξη αυτή εκθέτει την εφαρμογή του Νόμου 5062/2023, ο οποίος υποτίθεται ότι θα εξασφάλιζε γρήγορη και αξιοκρατική επιλογή διοικήσεων. Αντί γι’ αυτό, οι υποψήφιοι έμειναν για μήνες σε αναμονή, μόνο για να δουν τη διαδικασία να ακυρώνεται.



Το αποτέλεσμα είναι ότι οι οργανισμοί συνεχίζουν να λειτουργούν με προσωρινές διοικήσεις, ενώ το κράτος μοιάζει να αναιρεί τον ίδιο του τον σχεδιασμό. Και κάπως έτσι, η αξιοπιστία των θεσμών μένει, για άλλη μια φορά, στο περιθώριο.